Odjuga odnesla današnji superveleslalom

Prireditelji tekem svetovnega pokala alpskih smučarjev so odpovedali današnji moški superveleslalom, ki je bil na sporedu v Bormiu z začetkom ob 11.30. Za zdaj še ni jasno, kdaj in kje bodo nadomestili odpadlo tekmo.

Današnji superveleslalom je bil sicer že nadomestni, in sicer za odpadlo tekmo, ki bi morala biti v Lake Louise v Kanadi.

Neugodne vremenske razmere so bile pričakovane. Visoke temperature in tudi dež sta vplivala na progo Stelvio, zato se je Mednarodna smučarska zveza odločila, da tekme zaradi varnosti ne bo izpeljala. Na startu preizkušnje so bili tudi trije Slovenci Martin Čater, Boštjan Kline in Miha Hrobat, z visokimi startnimi številkami 44, 49 in 52.

Za alpsko karavano sledi krajši tekmovalni premor. Naslednji preizkušnji bosta že v novem letu s slalomoma, ženskim in moškim, 4. in 6. januarja na Sljemenu nad Zagrebom.