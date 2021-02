Anamarija in Eva žarita od sreče po odmevni zmagi na Švedskem

Izredno, to je moja prva zmaga na velikih tekmah!

Takole je bilo na odru za zmagovalke (z leve): Švedinji Maja Dahlqvist in Linn Svahn, Slovenki Anamarija Lampič in Eva Urevc in Švicarki Nadine Faehndrich in Laurien van der Graaf. FOTO: Adam Ihse/AFP



Vesela sem, da bo tekma na SP v drsalni tehniki, v kateri sva obe zelo dobri

Takole se je po prihodu v cilj razveselila Anamarija Lampič. FOTO: Adam Ihse/AFP

Smučarski tekačiciinsta zmagali na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal v Ulricehamnu na Švedskem za največji uspeh doslej. Decembra lani sta bili v Dresdnu tretji. Drugi sta bili zmagovalka sobotnega sprintain najboljša sprinterka prejšnje sezoneŠvedinji sta zaostali 18 stotink.Tretji sta bili Švicarkiinz 28 stotinkami zaostanka, četrti pa Američankivodilna v skupnem seštevku pokala, ter(+0,31). Digginsova je bila solimpijska zmagovalka v tej preizkušnji pred tremi leti v Južni Koreji.»Res sva dobro taktično izpeljali tekmo. Bili sva v ospredju, a nekoliko zadaj zaradi vetra. Ta zmaga je tudi malo maščevanje zame po izpadu iz finala včeraj,« je takoj po tekmi v prvi televizijski izjavi povedala Lampičeva, sedma v soboto na posamičnem sprintu. Četrtič je bila najboljša slovenska športnica lanskega leta prva v svetovnem pokalu, prejšnja tri slavja je imela na posamičnih sprintih v Val di Fiemmeju 2020, Lenzerheideju 2019 in Pyeongchangu 2017.Tokrat je z Urevčevo dosegla sploh prvo slovensko zmago na ekipnih sprintih. »Izredno, to je moja prva zmaga na velikih tekmah. Sem zelo vesela in pozitivno vznemirjena,« pa je po tekmi je povedala Urevčeva, peta dan prej za največji posamični uspeh kariere, v kateri je šestič v svetovnem pokalu prišla med deseterico. Šesti mesti lani vin predlani v italijanskempa sta bili pred tem vikendom njeni najboljši uvrstitvi. Deveto mesto v2019 v štafeti je njena najboljša uvrstitev na svetovnih prvenstvih.Glavni trener slovenske reprezentanceje že pred začetkom te sezone napovedal, da bodo v ekipi vse moči usmerili v letošnje SP v nemškem Oberstdorfu, kjer bodo odličja delili med 23. februarjem in 7. marcem. Lampičeva je predlani na SP v Seefeldu osvojila srebro v ekipnem sprintu skupaj s, ki pa je poleti končala športno pot.»Sva motivirani, vesela sem tudi, da bo tekma na SP v drsalni tehniki, v kateri sva obe zelo dobri. Cilj je finale in še kaj več,« je Lampičeva napovedala še pred začetkom sezone, v kateri je sedaj vodilna sprinterka zime, izjemno pa je, po letu premora zaradi poškodbe, napredovala tudi Urevčeva za lep obet pred marčevskim največjim tekmovanjem leta v tem športu.sta Slovenki že prehiteli vse tekmice z izjemnim zaključkom taktične tekme. Po predzadnji predaji je bilo še sedem reprezentanc z možnostjo za stopničke, na čelu pa so bile ves čas od starta štiri ekipe, dve Švedski, prva ameriška in slovenska, ki se je gibala povečini med tretjim in četrtim mestom. Lampičeva je nato med zadnjo predajo najprej napredovala na drugo mesto, potem pa v ciljni ravni prehitela še Svahnovo, si priborila meter prednosti in za vsak primer še iztegnila nogo, kar pa glede na prednost sicer niti ne bi bilo potrebno.insta bila v svoji polfinalni skupini 11., 22,84 sekunde za prvo francosko ekipo, in sta ostala brez finala najboljše deseterice. Italijanainsta za 1,1 sekunde v finalu ugnala prvo švicarsko postavo. Svetovni pokal se bo nadaljeval 20. in 21. februarja v Novem Mestu na Češkem, nato bo do 7. marca sledilo SP.