Olimpija hokejsko podučila pionirje

Hokejisti Olimpije so v tekmi 6. kola lige ICEHL v gosteh premagali ekipo Pioneers Vorarlberg s 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). Ljubljanski hokejisti so v petek doživeli prvi poraz v sezoni, ko jih je obrambno odlični Innsbruck na čelu z izvrstnim vratarjem Evanom Buitenhuisom premagal s 3:0. A tokrat so se spet vrnili na pot prvih štirih tekem sezone in v šesti dosegli peto zmago ter začasno skočili na drugo mesto za Gradcem, ki je po petih tekmah še stoodstoten.

Ljubljančani so večji del naloge opravili že v prvi tretjini. Premoč na ledu so kronali z dvema hitrima zadetkoma, najprej je Nik Simšič dobro zaposlil Bineta Mašiča, minuto pozneje pa je zadel še Žiga Mehle, njegov zadetek so sodniki potrdili po ogledu videoposnetka. Ekipa iz Feldkircha se ni pobrala, pet minut zatem pa naredila novo napako in tekmecem dovolila nasprotni napad, po katerem je Maris Bičevskis zadel že za 3:0.

Pioneers Vorarlberg – Olimpija 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) Dvorana Vorarlberghalle, 1500 gledalcev, sodniki Smetana, Sternat (glavna), Riecken, Sparer. Strelci: 0:1 Mašič (Simšič, 8.), 0:2 Mehle (9.), 0:3 Bičevskis (Sabolič, 14.), 1:3 Erne (Cooper, 18.), 2:3 Woger (Passolt, 35.), 2:4 Simšič (Crnović, Mehle, 55.), 2:5 Sabolič (Lavoie, Gregorc, 60.); kazenske minute: Pioneers Vorlarlberg 12, Olimpija 8.

Ob koncu tretjine so domači le nekoliko zadihali in si z zadetkom povrnili nekaj upov. V drugi tretjini so bili enakovredni, goste je nekajkrat rešil vratar Lukaš Horak, so pa avstrijski hokejisti v 35. minuti dosegli še drugi gol in skorajda povsem stopili prednost zeleno-belih. A zasuka gostje niso dovolili. V zadnji tretjini so spet zaigrali bolj trdno, nobena od ekip pa ni izrabila priložnosti z igralcem več. Ljubljanska zasedba pa je nato za mirnejši finiš tekme poskrbela z zadetkom Nika Simšiča, ko sta z Aljošo Crnovićem dobro izpeljala še en nasprotni napad.

Kljub dvema goloma zaostanka so domači poldrugo minuto pred koncem potegnili iz vrat Alexa Caffija, kar pa je izkoristil Robert Sabolič, najodmevnejša slovenska okrepitev Ljubljančanov pred sezono, ter dosegel svoj prvi gol za zeleno-bele.

Po dveh zaporednih gostovanjih zdaj ljubljansko ekipo čakata dve domači tekmi, v petek bo v Tivoliju gostoval Bolzano, v nedeljo pa še vodilni Gradec.

