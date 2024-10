Olimpiji zmaga po kazenskih strelih

Hokejisti Olimpije so uresničili cilj osvojitve novih točk, tokrat na gostovanju na Južnem Tirolskem. Ob vznožju Kronplatza so po hudem boju in na koncu odločitvi v kazenskih strelih ugnali domači Brunico s 3:2 (Červeny 25., Sabolič 37., Mahkovec odločilni kazenski strel; Findlay 22., Akeson 30.).

Pred 2200 gledalci so bili gostitelji v napadu ustvarjalnejši (razmerje strelov 34:18), Olimpijin močan zid z Lukašem Horakom v vratih in njegovimi 94 odstotki obramb pa je zdržal vse napade, si priigral točko po 60 minutah in nato še drugo, ko je bil za zmago na tujem pri kazenskih strelih natančen Marcel Mahkovec.

Olimpija se je s točkama obdržala v želeni zgornji polovici lestvici, zdaj je 5., mesto pred njo je moštvo Graz 99ers, naslednji tekmec zmajev, in sicer v nedeljo ob 18. uri v dvorani Tivoli. Takrat bodo pri ljubljanskem klubu odprli t. i. Teden hokeja s kar štirimi tekmami na domačem ledu zapored in vedno znova tudi pisanim spremljevalnim sporedom.