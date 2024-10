Tudi z ljubljanskimi zmaji lahko klepeta v češčini

V nadaljevanju preberite:

Ob tivolski ledeni ploskvi smo se v pričakovanju drevišnjega živahnega hokejskega večera, ko se bodo domači zmaji pomerili z močmim Bolzanom, pogovarjali z Olimpijinim češkim novincem Rudolfom Červenyjem. Doma je iz Českih Budejovic, tako kot je bil Vaclav Červeny, nekoč zelo spoštovan trener na Jesenicah in pri mladi slovenski reprezentanci. Sta sorodnika? In kako to, da se je ta napadalec odločil za prihod v Slovenijo? S kom med našimi risi se je posebej pogovarjal o Olimpiji? In kaj ga je v slačilnici zmajev posebej presenetilo?