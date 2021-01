Pet Slovencev na tekmi v Innsbrucku

Manjša napaka je Anžetu Lanišku v kvalifikacijskem skoku odnesla višjo uvrstitev od 18. mesta. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Na jutrišnjo tretjo tekmo novoletne turneje štirih skakalnic se je uvrstilo pet slovenskih reprezentantov:(9. v kvalifikacijah; 126 metrov),(18.; 120.5),(28.; 119),(31.; 119) in(33.; 117.5). Edini, ki ga med našimi aduti jutri, ob 13.30, ne bo na tekmi, je(53.; 110.5).Zmagovalec kvalifikacij je obenem prvi favorit turneje Norvežan(129 metrov). Viking je dejansko imenitno vstopil v to sezono in tako tudi po tem sobotnem kvalifikacijskem skoku vstopa v jutrišnjo tekmo v vlogi prvega kandidata za zmago. Najbližje sta mu bila v teh kvalifikacijah Avstrijec(127.5) in Poljakzmagovalec na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu. Nemecnajboljši na premieri v Oberstdorfu, je bil s kvalifikacijskim skokom (125) na 7. mestu.Slovenska bera je nekje v mejah zadnjih uvrstitev, manjša napaka je Lanišku, pred turnejo udarnemu adutu naše izbrane vrste, odnesla vidnejšo uvrstitev, seveda pa bo še precej bolj pomembno, v kakšni podobi se bo predstavil na jutrišnji tekmi. Zanimivo, da se bo v prvi seriji pomeril z reprezentančnim kolegom D. Prevcem. Drugi pari slovenskih skakalcev:Pavlovčič pa bo zapustil turnejo, na zadnji postaji v Bischofshofnu ter nato v nadaljevanju sezone na nemškem prizorišču Titisee-Neustadt ga bo zamenjal