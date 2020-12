Peter Prevc tretji najboljši skakalec minulega desetletja

Slovenija četrta v pokalu narodov

S torkovo tekmo novoletne turneje v Oberstdorfu se je zaključilo drugo desetletje svetovnega pokala v tem tisočletju, v katerem je biltretji najboljši smučarski skakalec.Od novoletne tekme v Garmisch-Partenkirchnu leta 2011 do torkove novoletne tekme v Oberstdorfu je na 270 posamičnih tekmah največ točk med vsemi skakalci osvojil Poljak(10.728 točk), na drugem mestu je Avstrijec(8939), tretjeuvrščeni Peter Prevc pa jih je osvojil 8810.V prvi deseterici so še Nemec(7300), Avstrijec(5879), Nemec Richard Freitag (5393), Švicar(4999), osmi Avstrijec(4835), Poljak(4728) in Japonecs (4292).Drugi najboljši Slovenec jena 23. mestu (3277),je na 28. mestu (2489),na 30. (2469),na 33. (1793),na 40. (1508),na 43. (1321), sledijo še(63.),(67.),(75.),(82.),(89.),(90.),(100.),(105.),(106.),(108.),(133.),(148.),(155.),(169.),(171.) in(172.). Točke je na 270 tekmah skupno osvojilo 214 skakalcev.V pokalu narodov je v drugem desetletju tega tisočletja največ točk osvojila Avstrija (52.785) pred Nemčijo (51.702), Norveško in Slovenijo (40.236), sledijo še Poljska (40.202), Japonska (28.539), Češka (12.477) in ostalih 12 reprezentanc.