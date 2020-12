Petrovo razočaranje bo še večje, ko bo jutri gledal tekmo

Največ težav ima v preletu čez hrbtišče

Odločitev lahka, šok pa velik

Kot je dejal glavni trener Gorazd Bertoncelj, je bila odločitev, da Petra Prevca ne uvrsti v ekipo, lahka, šok ob tem pa velik. »Peter je naš as, najuspešnejši slovenski letalec v zgodovini, a tokrat ni pokazal nekdanje šampionske forme. Že njegova zaletna hitrost je bila nizka, kar je prvi znak, da nekaj ni v redu v počepu. Ker ni dobro odskočil, je ves čas v zraku zaviral. Zato je bilo tudi logično, da ni dobil mesta v ekipi,« je razložil slovenski selektor in dodal, da je Petrov morebitni nastop na nedeljski ekipni preizkušnji odvisen od njegovih poskusov v vlogi predtekmovalca ter seveda poletov Anžeta Laniška, Bora Pavlovčiča, Domna Prevca in Timija Zajca na posamični tekmi.

Planica –si je že takoj po današnjem drugem poletu za uradni trening (205,5 m), torej še pred nastopi štirih reprezentančnih kolegov, zamrmral v brado, da gre domov. Kot da bi že slutil, da ga bodo preostali rojaki preskočili in zrinili iz ekipe za posamično tekmo na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici.Na presenečenje domala vseh se je to dejansko tudi zgodilo in tako je svetovni prvak iz Kulma 2016 – podobno kot njegov klubski kolega– nepričakovano ostal brez uvodnega (tekmovalnega) nastopa na letalnici bratov Gorišek. Ko si je opomogel od prvega šoka, je stopil pred novinarje in že precej sprijaznjeno (z usodo) komentiral svoj izpad iz slovenske ekipe.»Naredil sem vse, kar sem lahko, moja skoka sta bila boljša kot prejšnji konec tedna v Rusiji, vendar pa še vedno ne dovolj dobra. Seveda sem razočaran, toda po prespani noči ali med gledanjem tekme bo verjetno moje razočaranje še večje,« je presodil najstarejši od bratov Prevc in se dodobra posul s pepelom. »Sam sem si kriv, saj nisem izpolnil svoje naloge oziroma 'obveznosti'. S tem se bom moral soočiti,« je bil samokritičen 28-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih in pristavil, da sta bila odskoka na ravni tistih s torkovega treninga na Bloudkovi velikanki, po katerih so se mu sicer spet povečali apetiti.A kaj ko je imel po odrivu pred seboj še prelet čez dolgo hrbtišče, ki mu v tej sezoni – kakor opažajo tudi tuji strokovni komentatorji – povzroča tudi največ težav. »Pri prvem poskusu sem po odskoku malo zablokiral, čakal, kaj se bo zgodilo, pri drugem pa sem odrinil že bolj neustrašno in pregriznil, toda zatem se je zaradi manjše napake v zraku naredila razlika, zaradi katere me v drugem delu ni začelo dvigovati od tal, kot bi si želel. Ves čas sem namreč letel na približno enaki višini in ko se je doskočišče poravnalo, sem se priklenil nanj,« je svoj polet slikovito opisal Peter in zatrdil, da kljub vsemu še ne gre domov.Kot je pripomnil, se bo jutri ali v soboto predstavil kot predtekmovalec, nastopu na nedeljski ekipni preizkušnji pa se še ni (popolnoma) odpovedal. »Toda najprej se bom moral še dokazati. Morda mi bo šlo bolje v vlogi predskakalca, v petek ali soboto pa bom šel letet za dušo,« je poudaril najizkušenejši slovenski reprezentant v Planici in pohvalil letalnico, češ da je vrhunsko pripravljena. »Morda je doskočišče zdaj še celo bolje pripravljeno kot marca, saj se pozna, da zdaj ni čez dan 15 stopinj Celzija, saj je sneg bolj kompakten,« je še dejal Peter, preden se je odpravil nazaj proti hotelu v Kranjski Gori.