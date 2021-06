Planica bo odskočna deska za olimpijske igre

Vrhunec prihajajoče sezone bodo februarske zimske olimpijske igre na Kitajskem. Lačni uspehov v tekaškem taboru ne skrivajo apetitov po najvišjih mestih.



Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance, je bil v ciljih jasen in konkreten: »Šele dober mesec je, odkar se pripravljamo na novo sezono. En sklop priprav smo opravili, jutri odhajamo na ledenik Dachstein za 10 dni, kjer bomo skušali izkoristiti dobre snežne pogoje, ki vladajo v tem trenutku. Čez poletje, tja do jeseni nas čakajo novi treningi. Prvi mesec je bolj uvajalen, zdaj pa se bodo obremenitve počasi stopnjevale in računam, da bodo tekmovalci znova dobro pripravljeni, kot so v preteklih letih že bili.«



Najboljša slovenska predstavnica v tekaški karavani Anamarija Lampič je že navajena poletne rutine treningov in priprav, ki prinašajo miren začetek tekmovanj.



»Vsako leto treninge popestrim z različnimi vadbami drugih športov, eno leto malce bolj intenzivno, drugo malce manj. Veslanje je denimo dober trening za roke in trup, tako da pride prav tudi takšen trening,« je dejala. »Prihajajo olimpijske igre, vem, da veliko ljudi pričakuje veliko od mene. Jaz vem, kaj moram narediti, ne bomo pretiravali, načrt je takšen kot lani. So dodatki, malenkosti, ki jih bomo dodali, in to je to,« napoveduje Lampičeva, ki se zelo dobro zaveda svoje kakovosti.



»Posvečam se tako sprintu kot razdalji. Pravzaprav se niti ne ve, kakšna proga nas čaka na olimpijskih igrah. Profil je narisan, a kakšna bo, bomo videli šele tam. Ne glede na vse skupaj, potrebno je trenirati za oboje. Glavni cilj sezone so olimpijske igre, nekaj prej je Planica. Planica bo zadnja preizkušnja pred olimpijskimi igrami, zadnji sprint. Takrat bo treba zagotovo pokazati, da gre forma v pravo smer in menim, da na olimpijskih igrah mora biti na najvišji ravni,« je razmišljanja zaokrožila Lampičeva.

Odličje še dodatna motivacija

Eva Urevc je zadovoljna, kako so se za zdaj zasukale priprave: »Od maja treniramo po načrtu. Vse teče tako, kot sem si začrtala. Vse je super! Medalja mi je dala dodatno motivacijo, a tisti, ki me pozna, ve, da mi tega na manjka. A jaz se bolj oziram na prihodnost, ne na preteklost in delam vse, da bom še izboljšala svoje rezultate in izpolnila cilje. Vem, kje so moje pomanjkljivosti, o tem sva govorila tudi s trenerjem. Tisto, kjer sem dobra, že imam in to lahko le še izboljšam.«



Predstavnik moške vrste Miha Šimenc se zaveda, da se bo lahko s konkurenco kosal le v najboljši formi: »Za enkrat sem res vesel, saj vse poteka brez bolečin, kar je bila tudi prva želja pred začetkom – torej brez bolečin kreniti v sezono in tega sem res zelo vesel. Po koncu minule sezone, ki zame sploh ni bila sezona, sem po operaciji začel trenirati. Zmanjšal sem količino treninga, a vseeno sem treniral čez celoten april, ko ponavadi počivamo. Maja sem začel normalno, opravili smo že tudi prve teste, ki so obetavni. So primerljivi s prejšnjimi sezonami. Všeč mi je, da ne začenjam z nekim deficitom in zato sem lahko zadovoljen.«



Pred Janezom Lampičem pa je misija lovljenja olimpijske norme: »Trenutno se počutim dobro, treniramo po začrtani poti in upam, da bo šlo tako tudi naprej. Pretekla sezona se mi ni izšla, kot sem si jo zamislil, morda je bilo preveč treninga, zato bom letos nekaj ur izpustil in upam, da se bo to poznalo v pozitivno smer. Z Ano in Boštjanom Klavžarjem se za dva tedna zdaj odpravljamo na Korčulo, vračamo se v tednu, ko bodo še težke priprave pred nekaj oddiha. Normo za olimpijske igre moram le še potrditi in to je glavni cilj sezone.«

