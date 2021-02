Po manjši krizi in težavah se je spet lepo sestavil

Rezultati tekem v Willingenu (HS-147)

Sobota: 1. Granerud 285,5 (147.5, 145.5), 2. Tande (oba Nor) 276,6 (145, 140.5), 3. Stoch (Pol) 272,2 (142.5, 135.5), 4. Pavlovčič 268,4 (144.5, 136.5), 10. Lanišek 248,2 (137, 135), 18. Jelar 227,8 (130, 129), 42. Zajc 89,4 (119), 43. Bartol (vsi Slo) 88,6 (116).

Nedelja: 1. Granerud (Nor) 154,3 (149), 2. Zyla (Pol) 135,0 (137), 3. Eisenbichler (Nem) 132,9 (143), 12. Jelar 117,2 (135.5), 15. Pavlovčič 115,8 (129), 16. Lanišek 114,6 (124), 29. Bartol 106,3 (123), 39. Kos 93,3 (124), 43. Zajc 91,5 (110.5).

Halvor E. Granerud si je v Willingenu priskakal glavno nagrado 15.000 €.

V seštevku vseh serij je bil od Slovencev najboljši Bor Pavlovčič (6.).

Naslednji tekmi bosta konec tedna v Klingenthalu.

Vrstni red v svetovnem pokalu (17/28):

1. Granerud (Nor) 1206, 2. Eisenbichler (Nem) 888, 3. Stoch (Pol) 725, 7. Lanišek 545, 18. Pavlovčič 213, 22. P. Prevc 186, 25. Jelar 131, 37. D. Prevc 70, 41. C. Prevc 55, 47. Zajc 43, 48. Bartol 41, 53. Semenič (vsi Slo) 17.

Nemški sneg kakor sladoled

Ema Klinec iz tekme v tekmo potrjuje vrhunsko pripravljenost. FOTO: Blažž Samec/Delo

10.

(posamičnih) stopničk v svetovnem pokalu se je v Titisee-Neustadtu razveselila Ema Klinec.

Rezultati tekem v Titisee-Neustadtu (HS-142)

Sobota: 1. Kramer (Avs) 257,7 (131.5, 135), 2. Opseth (Nor) 254,0 (127.5, 138.5), 3. Klinec 245,5 (126, 130), 5. Križnar 236,9 (124, 132), 13. Brecl 193,4 (117, 117.5), 20. Bogataj 183,2 (113.5, 117.5), 38. Komar (vsi Slo) 61,5 (99.5).

Nedelja: 1. Kramer (Avs) 265,7 (137.5, 135), 2. Takanaši (Jap) 263,5 (136.5, 134.5), 3. Opseth (Nor) 253,2 (137, 133), 5. Klinec 251,0 (129.5, 132.5), 6. Križnar 249,3 (129.5, 131), 10. Brecl 238,5 (131, 128.5), 13. Bogataj 234,9 (130, 126), 31. Rogelj 80,0 (107.5).

Vrstni red v svetovnem pokalu (4/16):

1. Kramer (Avs) 360, 2. Takanaši (Jap) 226, 3. Križnar 191, 4. Klinec 185, 11. Bogataj 105, 20. Brecl 46, 30. Rogelj 16, 38. Komar (vse Slo) 4.

Norveškega skakalnega asav tej sezoni pravzaprav nič ne vrže iz tira – ne padec, ne spremenljive razmere, ne tekme z zgolj eno (maratonsko) serijo, kakršna je bila včerajšnja skoraj dveurna v Willingenu. »Grandex«, ki je bil razred zase na obeh preizkušnjah na veliki napravi Mühlenkopf, kot za stavo niza zmage (že 8) in se z dolgimi skoki približuje velikemu kristalnemu globusu. Od Slovencev je bil minuli konec tedna najuspešnejšiNi jih bilo malo, ki so za to sezono že odpisali 22-letnega smučarskega skakalca iz Dovjega pri Mojstrani. Toda mladi član ND Rateče-Planica se je po odličnem štartu predolimpijske zime 2020/21 in (manjši) krizi, v katero je padel prav na novoletni turneji, hitro pobral in se v soboto izkazal zelo dobrim četrtim mestom.Tako si je Bor priskakal svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu; do tega konca tedna je najvišje med elito posegel s sedmim mestom konec lanskega novembra v Kuusamu. »V soboto sem imel zares super dan z najboljšo uvrstitvijo v karieri! Potem ko sem imel v zadnjem mesecu kar nekaj težav, sem se lepo sestavil. Upam, da bom v takšnem slogu tudi nadaljeval,« si je zaželel Pavlovčič, ki je bil po prvem »polčasu« kot tretji že na pragu krstnih stopničk. Na koncu je za tretjeuvrščenim poljskim šampionomzaostal le za 3,8 točke.Na drugi tekmi, katere regularnost je zelo vprašljiva, je bil naš najboljšina 12. mestu. »S tokratnim izkupičkom sem zelo zadovoljen, resnično sem vesel, da se je izšlo tako dobro,« je dejal 23-letni Besničan. Pavlovčič je po dolgem čakanju na vrhu zaletišča izvlekel 15. mesto, v seštevku točkovanja za Willingen 6 oziroma 5 (po neizpeljanih kvalifikacijah), v katerem je pred rojakom(10.000 €) in Nemcem(5000 €) glavno nagrado pospravil Granerud (15.000 €), pa je bil kot naš najvišje uvrščeni šesti.Ob Boru in Žigi (18. in 12.) je obakrat točke osvojil tudi v tej zimi najboljši slovenski skakalec(10. in 16.), v včerajšnji loteriji si je dve priskočil(43. in 29.), prekratka zanje pa sta bila povratnik(42. in 43.) in novinec v svetovnem pokalu(39.).Novih stopničk pa so se minuli konec tedna veselili v naši ženski reprezentanci., ki je pred tednom dni na Ljubnem prispevala levji delež k zgodovinski premierni zmagi Slovenije in med posameznicami navdušila z 2. mestom, se je slovesne razglasitve najboljših udeležila tudi v Titisee-Neustadtu, kjer je bila v soboto tretja. Vrhunsko pripravljenost je potrdila tudi včeraj (5.).»S prikazanim sem zadovoljna. Moj prvi skok je bil malce zadržan, vendar brez večjih napak. Drugi nastop je bil boljši, toda tekma je bila na tako visoki ravni, da je bilo treba biti za stopničke stoodstoten,« je pojasnila 22-letna članica SSK Žiri in se z nasmeškom spomnila sobotnega podviga na doslej največji ženski napravi v svetovnem pokalu: »Dež, dež, dež. Glede na to, da je bilo tudi na Ljubnem prizorišče precej mokro, smo že skoraj navajeni takšnih razmer.« Ob tem je še dodala, da si želi še višje, a se dobro zaveda, da se morajo za najvišje uvrstitve pokriti vsi dejavniki.Zelo dobro se je obakrat odrezala njena klubska kolegica, ki je (do)skočila na 5. in 6. mesto. Nasmejana je bila tudi(13. in 10.), ki je še drugič po Oberstdorfu '18 zaokrožila najboljšo deseterico (»Za mano je super dan. Boljša skoka sem tokrat prihranila za tekmo.«). Obakrat se je med dobitnice točk prebila tudi(20. in 13.). Titisee-Neustadt pa bosta poskušali čim prej pozabitiin, ki sta obakrat ostali brez točk.»V boju za stopničke smo tokrat malenkost zgrešili, žal tudi številke niso bile na naši strani, smo pa dosegli čudovit ekipni iztržek,« je ocenil slovenski selektor, ki je zaradi večdnevnega dežja sneg na jugozahodu Nemčije, kjer je obakrat zmagala Avstrijkain se še utrdila na vrhu skupne razvrstitve, primerjal s sladoledom. Naslednje tri preizkušnje bodo od petka do nedelje v Hinzenbachu.