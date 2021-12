Po najboljšem kvalifikacijskem dosežku ni postavil še pike na i

Slovenski deskarji na snegu so v Banoju solidno začeli olimpijsko zimo svetovnega pokala, toda pike na i, na katero so upali po uspešnih kvalifikacijah paralelnega veleslaloma, niso postavili. Tim Mastnak, ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah, je izpadel v četrtfinalu in na koncu zasedel peto mesto, Žan Košir pa je bil osmi.

Mastnak je v osmini finala prepričljivo izločil Maurizia Bormolinija in se mu oddolžil za lanski poraz na tem prizorišču v Rusiji, ko je bil Italijan hitrejši za vsega stotinko sekunde. V četrtfinalu pa je moral naš deskar priznati premoč Nemcu Stefanu Baumeistru, s katerim je Mastnak pred začetkom sezone skupaj treniral na Švedskem, ki je bil kar precej boljši.

Košir je v osmini finala premagal domačega reprezentanta Igorja Slujeva, lani drugouvrščenega na tej tekmi, v četrtfinalu pa je izpad Rusa maščeval njegov izkušenejši rojak Andrej Soboljev. Slovenski as je za njim zaostal za 94 stotink sekunde. Rok Marguč je zasedel 23. mesto, brez izločilnih bojev pa je ostala tudi Sara Goltes.

Zmago je slavil Južnokorejec Sangho Lee, ki je v velikem finalu izkoristil napako Baumeistra. V dvoboju za tretje mesto je bil Soboljev boljši od Italijana Mirka Felicettija. Med ženskami je zmagala domača tekmovalka Sofija Nadiršina, ki je v velikem finalu ugnala Nemko Ramono Hofmeister, tretje mesto je osvojila Ramonina rojakinja Caroline Langerhorst.