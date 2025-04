Po novi drami na ledu Jesenice v finalu

Jeseniški hokejisti so poskrbeli za presenečenje v polfinalu alpske lige: po najhitrejši možni poti so v seriji na štiri zmage z izidom 4:0 izločili branilce lovorike in tudi favorite v tem boju za finale, hokejiste Rittna. Res pa je, da so bile prav vse tri tekme zelo napete, kar na treh, vključno s to četrto je zmagovalca dal podaljšek, tokrat celo drugi.

Na tej tekmi št. 4, ki je v dvorano Podmežakla privabila 1700 gledalcev, so zmagali s 4:3 (0:0, 1:0, 2:3 – 0:0, 1:0; Lesničar 33., 54., Valtola 54., 86.; Szypula 37., 58. Kostner 57.).

Prejšnje tri tekme so bile v tej seriji izenačene, ta torkova pa je dejansko močno nagnila tehtnico na jeseniško stran. Resda so se gostitelji morali močno potruditi, potem ko so bili v uvodnih dveh tretjinah po igri aktivnejši, pa so pozneje, predvsem v izteku rednega dela in nato v podaljšku zobe pokazali tudi branilci naslova. Na koncu pa so se Jeseničani, tudi s sijajnim Žanom Usom v vratih, prav zasluženo uvrstili v sklepni boj za naslov zmagovalcev alpske lige. To lovoriko so pred dvema letoma osvojili, lani pa se sploh niso uvrstili v končnico.

V tej sezoni se na Jesenicah še ni zbralo toliko gledalcev kot tokrat. FOTO: Blaž Samec/Delo

Dolgo, več kot pol tekme, je občinstvo čakalo na vodilni gol, navijače je nato z natančnim diagonalnim strelom pod prečko razveselil Tjaš Lesničar. Južnotirolski gostje so se z izenačenjem vrnili v igro, ko pa sta Oli Valtola in vnovič Lesničar zadela v presledku pičlih 24 sekund za domačo prednost s +2, se je med domačimi privrženci, med njimi so bili tudi nekoč zvesti obiskovalci tekem iz Baške grape, začelo slavje.

Toda takrat je bil to račun brez krčmarja – izkušena zasedba Rittna je poskusila brez vratarja, s 6. igralcem v polju, in tako dvakrat zadela v polno za izenačenje in podaljšek. Tudi v tem je bilo na ledu in ob njem zelo vroče, po prvem še ni bilo zmagovalca, nato pa je v 6. minuti drugega podaljška za zmago in vizum velikega finala zadel finski adut železarjev Oli Valtola.

Za naslov se bodo Jeseničani pomerili s Zell am Seejem – ta je prav tako s 4:0 v zmagah ugnal Vipiteno –, ki ga na trenerski klopi vodi Marcel Rodman, ena od legend Podmežakle.