Jesenice že na pol poti do finala

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic so na pol poti želene uvrstitve v finale alpske lige. Glede na vse videno med sezono je vloga favorita v polfinalu pripadla branilcem lovorike iz Rittna, moštva iz okolice Bolzana, ki je redno v vrhu tega tekmovanja. Vendar pa so ga železarji že za uvod z zmago z 2:1 presenetili na Južnem Tirolskem. Zdaj so ga ugnali v Podmežakli s 3:2 (Silänpää 7., Jenko 33., Slivnik 48.; Soracreppa 15., Insam 54. PP) ​in v seriji na štiri zmage vodijo že z 2:0

Živahno tekmo je na Jesenicah pospremilo 1000 gledalcev, gostitelji so bili pri strelih proti vratom aktivnejši (29:24), a vroče je bilo predvsem v zadnjih minutah, ko se italijanska zasedba ni vdala, po golu priključka za 2:3 pa je na vso moč poskusila izenačiti.

Jeseničani so ohranili zbranost, vnovič je bil zanesljiv njihov vratar Žan Us in po koncu tekme so ga tako že drugič zapored izbrali za najboljšega pri svojem moštvu.

Tekma št. 3 bo v soboto v Rittnu, naslednja na Jesenicah pa nato v torek, 1. aprila.