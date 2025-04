Po Planici 2023 tudi Planica 2031?

Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije (SZS) je po temeljiti analizi in pripravljeni dokumentaciji sprejel soglasno odločitev, da se SZS uradno vključi v nov cikel kandidature za organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2031, je v sporočilu za javnost zapisal SZS.

"Po uspešno izvedenem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju 2023 v Planici, ki nam je poleg vrhunskih športnih dosežkov zagotovilo tudi pomembne izkušnje in znanje, smo pripravljeni iti korak naprej. Z odobritvijo slovenske vlade in zanesljivo podporo ključnih partnerjev začenjamo nov cikel za pridobitev nordijskega svetovnega prvenstva 2031," je v zvezi s tem dejal predsednik SZS Enzo Smrekar.

"Prepričani smo, da lahko ponovno dokažemo svojo predanost in zmožnost vrhunske organizacije, hkrati pa z novimi rešitvami poskrbimo za še večjo obiskanost. Veselim se izzivov, ki so pred nami, in verjamem, da bomo z usklajenim sodelovanjem znova ustvarili navdušujočo zgodbo za Slovenijo in svet," je še dodal Smrekar.

Robert Hrgota med posamično tekmo na veliki skakalnici, v Planici, 03. marec 2023 Foto Matej Druznik

Rok za uradno prijavo je 1. maj 2025, ob tem pa mora SZS plačati 150.000 švicarskih frankov oziroma 159.600 evrov kotizacije ter zagotoviti 200 dni za trening za vse reprezentance pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (Fis).

Končna odločitev o gostitelju bodo sprejeli na kongresu Fis, ki bo maja prihodnje leto v Beogradu, pri čemer je pomembno poudariti, da v procesu kandidiranja Slovenija ni edina zainteresirana za organizacijo velikega tekmovanja.