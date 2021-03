Po zmagi Odermatta je boj za superveleslalomski globus ostal odprt

Švicar Marco Odermatt je z izjemnim nastopom deklasiral konkurenco in dobil predzadnji moški superveleslalom sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev v Saalbachu. Veliko presenečenje je pripravil Francoz Matthieu Bailet na drugem mestu (+0,62). Po tretjem mestu domačina Vincenta Kriechmayra še ni končan boj za superveleslalomski globus.



Kriechmayr je bil prvi favorit današnje preizkušnje na Solnograškem. Devetindvajsetletnik je dobil zadnje tri superveleslalome v vrsti, vključno s tistim za naslov svetovnega prvaka na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. Toda Odermatt je z zmago prenesel končni boj za superveleslalomski seštevek na domače švicarsko prizorišče. Razlika med Kriechmayrjem (401) in Odermattom (318) znaša 83 točk v korist Avstrijca.



Odvija se tudi vznemirljiv boj za veliki kristalni globus, ki ga bodo v Lenzerheide podelili najboljšemu v skupnem seštevku vseh tekem svetovnega pokala v iztekajoči se sezoni. Francoz Alexis Pinturault ima na vrhu 1050 točk, Odermatt (969) na drugem mestu pa 81 točk manj. Pinturaultu se nastop ni posrečil, z zaostankom 2,10 sekunde je zasedel skromno 15. mesto. V boju za veliki globus bosta odločilni zadnji moški tekmi pred švicarskim finalom veleslalom in slalom 13. in 14. marca za 60. pokal Vitranc v Kranjski Gori.

Čater je popravil vtis

Po slovenski smukaški ničli je vtis na drugi tekmi v Saalbachu popravil Martin Čater (+2,68), ki je z 22. mestom prišel do svojega najboljšega superveleslalomskega dosežka sezone. Pred njim je že pred ciljem svoj nastop končal Miha Hrobat, po njegovi poti je šel tudi Boštjan Kline, ki je padel, a na srečo brez hujših posledic. Nejc Naraločnik (+5,66; 38.) se ni uvrstil med najboljših 30.



Superveleslalomski finale v Lenzerheide, tako v ženski kot moški konkurenci, bo minil brez slovenskega zastopstva. Sta si pa mesto med najboljšo petindvajseterico na smukaškem finalu v Švici zagotovila Ilka Štuhec s 14. in Martin Čater s 17. mestom v seštevku discipline.

