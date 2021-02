Pokljuka nared za zimski spektakel

Johannes Thingnes Boe je najboljši biatlonec sezone. Foto Markku Ulander/AFP

Odprtje ob 18. uri

Klemen Bauer lahko ob dobrem streljanju pride visoko. FOTO: Matej Družnik

Glavni adut Jakov Fak

Tiril Eckhoff računa na kolajne. FOTO: Matej Družnik

Najboljši biatlonci in biatlonke so na Pokljuki že opravili uradni trening. Na torkovo odprtje pa se pripravljajo tudi organizatorji, a prireditev, ki je bila sprva načrtovana z veliko prireditvijo na promenadi Blejskega jezera, se bo zaradi pandemije covida 19 preselila na splet.Pokljuka se dan pred odprtjem predstavlja z vseh svojih strani. Del uradnega treninga za 337 tekmovalcev iz 38 držav je potekal v močnem sneženju, vmes se je skozi raztrgane oblake nekajkrat pokazalo sonce in osvetlilo zimsko idilo v sveži beli preobleki.Za tekmovalce je bilo v ospredju spoznavanje prog, ki so po lanski prenovi za SP dobile še nekaj zahtevnih ovinkov na spustih in s tem postale še težjem, saj spuste tekmovalce običajno izkoristijo za počitek. Tudi na strelišču prvi dan res ni bilo počitka, saj so se tekmovalci in tekmovalke prilagajali na pokljuško strelišče.V osnovi na vsakem tekmovanju res streljajo z malokalibrsko puško, kjer na 50-metrski razdalji v ležečem položaju ciljajo tarčo s premerom 4,5 cm, v stoječem pa tarčo s premerom 11,5 cm. A vsako strelišče ima svoje posebnosti, pa naj bo to kot pod katerim sije sonce, ali pa smer iz katere pogosteje vleče veter. Vse to je za zadeto tarčo ob visokem srčnem utripu še kako pomembno.Organizatorji pa pripravljajo vse za virtualno torkovo odprtje ob 18. uri. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, so vse aktivnosti ob Blejskem jezeru, kjer je bil načrtovan bogat spremljevalni program, odpovedali. Jasno je, kdo so glavni kateri prireditve, ki jo bo moč spremljati na spletu. V ospredju so vedno vsaj Mednarodna biatlonska zveze, domači organizatorji, krovna športna zveza.Bistveni del prvenstva se bo začel v sredo ob 15. uri s tekmo mešanih štafet. Favoriti so jasni vnaprej. Predvsem Norveška, ki bo branila naslov. Dejstvo je, da so Norvežani ob normalnem nastopu nepremagljivi, že večkrat v sezoni pa so na strelišču pokleknili do te mere, da jih konkurenca lahko dohiti in prehiti.Sledilo bo 12 dni tekmovanj, v katerih bodo prireditelji razdelili 12 kompletov odličij. Žal bodo zaradi pandemije manjkali navijači. Teh je bilo načrtovanih 130.000 kar bo tudi finančni udarec za prireditelje. Manjkal bo tudi družabni del tekmovanja, ki je na vsakem biatlonskem tekmovanju pomemben sestavni del večernega pestrega dogajanja.In prav gledalci so tisto, kar bodo najbolj pogrešali športniki. Vsaj v letošnji sezoni brez gledalcev so se z novimi razmerami najbolje znašli Norvežani in njihov prvi zvezdnik, ki je imel glavne tekmece v lastni reprezentanci. Najnevarnejši so bili skozi vse leto Francozi, ki so na lanskem prvenstvu v Anterselvi kraljevali v moški konkurenci, a letos v svojih vrstah nimajo več prvega zvezdnika. A tik pred svetovnim prvenstvom so se na zadnjih tekmah dodobra premešale zadeve in nevarnih je vse več nasprotnikov.V ženski konkurenci bo imela najtežjo nalogo Norvežanka. Ta je lani v Italiji nastopila na sedmih tekmah in osvojila sedem kolajn. V posamični konkurenci je bila zlata dvakrat in trikrat z vsemi norveškimi ekipami. Njena prva tekmica je reprezentančna kolegica, a so vloge favoritinj med ženskami bolj razpršene. Vsaj Švedinjain Italijankasta tisti, na katere lahko na veliki tekmi vedno računamo.V slovenskem taboru so napovedali boj za odličje. Tisti, ki naj bi se boril zanj, jev prav vseh posamičnih disciplinah. Sicer pa bodo Slovenci več ali manj lovili točke svetovnega pokala, pri čemer bodo novinci in mlajši tekmovalci zadovoljni prav z vsako,inpa lahko ob zelo dobrem nastopu računajo tudi z uvrstitvijo med dvajseterico, ob strelski ničli morda z deseterico.