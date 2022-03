Pokljuška vrata odprl otrokom iz nesrečne Ukrajine

Med Slovenci, ki so močno povezani z Ukrajino, v zadnjem mesecu dni nesrečno in napadeno državo, je Uroš Velepec. Naš najuspešnejši biatlonski trener in tudi osrednji režiser zgodbe o uspehu Jakova Faka, je v ravnokar končani olimpijski sezoni vodil ukrajinsko reprezentanco, pri kateri je že delal med letoma 2015 in 2018. V teh dneh pa ne razmišlja o športu, temveč o tem, kako bi kar najbolj pomagal otrokom iz te največje evropske države, kjer predvsem v športnih krogih 54-letnika iz Dolskega pri Ljubljani močno cenijo.

Biatlon je športna panoga, ki je zavoljo svoje poslanstva in tradicije, nastale v prostem času med vojaki ob norveško-švedski meji, prav povsod, kjer se resneje ukvarjajo z njim, močno povezan z vojaškimi ustanovami. Tako je pri nas In tako tudi v Ukrajini, kjer so bili prav vsi člani reprezentance, pri kateri je v tej sezoni deloval Velepec, vpoklicani za potrebe boja proti okupatorju iz sosednje Rusije.

»Nekateri so že aktivni na bojišču, nekateri čakajo, tudi dekleta so na tem seznamu. Zaenkrat morajo biti na svojih domačih naslovih in povsem zadnja poteza v tistem najhujšem scenariju naj bi bil vpoklic v vojno. Toda seveda vsi upamo, da se to ne bo zgodilo in se bo ta morija, kolikor hitro bo le mogoče, končala,« je dejal trener, ki je bil nazadnje ob tekmovališču z reprezentanco modro-rumene oprave na olimpijskih igrah na Kitajskem. Seveda se že tam ni bilo mogoče izogniti razmišljanju o črnem scenariju bližajoče se vojne.

Ukrajinski biatlonski upi bodo bivali in trenirali v naslednjih dneh na Pokljuki. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Trenerji in drugi spremljevalci izbrane vrste smo se prav trudili, da ne bi o tem govorili, saj smo morali vsi skupaj s tekmovalnim delom ekipe ohranjati zbranost za olimpijske nastope. Je pa pri tem tako: nekateri športniki so usmerjeni zgolj v razmišljanje o treningu in tekmah, drugi pa imajo širši pogled in jih zanima marsikaj,« se je spominjal vsakdana v Zhangjiakouju ter nadaljeval: »Po koncu iger sem se vrnil domov v Slovenijo, nato v kratkem dopustu odšel pogledat, kako je s počitniško hišo na otoku Pagu, tam pa sem začel prejemati novice, da dežela moje reprezentance doživlja vojaški napad. Pa še takrat si skupaj z ukrajinskimi kolegi nisem mislil, da gre za vojno, vse skupaj se mi je zdelo bolj kot neka grožnja rožljanja z orožjem ...«

Soproga pomaga nosečnici

Vsakomur je hudo, ko spremlja grozovite prizore, toda če ima nekdo v tej deželi sodelavce, prijatelje, znance, gleda na dogajanje iz drugačnega zornega kota. In seveda poskusi pomagati. Zaiskri se mu v očeh ob spoznanju, da je štiri biatlonske upe pripeljal že z nedavnih olimpijskih iger mladih na Finskem, ker se v Ukrajino, ki je bila takrat že v vojni, niso več mogli vrniti: »Seveda vsega tega nisem mogel izpeljati kar na svojo roko, moral sem najprej poklicati Olimpijski komite Slovenije in si nato v hipu oddahnil, ko so mi brez kakršnih koli zapletov uredili vozovnice za naš čarterski polet.«

Že zgolj občutek, da pomagaš otrokom, ki so doživeli vojnov Ukrajini, je dober. Uroš Velepec

A še precej številčnejša bo skupina kar 40 ukrajinskih naraščajnikov, ki bodo od danes najprej bivali v biatlonskem centru na Pokljuki. »No, pri tem se moram zahvaliti Borutu Farčniku, ki je zato izjemoma odprl hotel, saj je ta v aprilu vedno za goste zaprt. Vesel sem tudi, da so mi pri ministrstvu in zvezi v Ukrajini odobrili tudi prihod štirih spremljevalcev iz trenerskih vrst. Že občutek, da si ob vseh grozotah, ki so jih ti otroci že doživeli – saj prihajajo iz Černigova in Sumija, kjer so zares srditi spopadi –, primaknil svoj delež, je dober.«

In podobno razmišlja tudi Uroševa soproga Katja, patronažna sestra, ki zdaj v Sloveniji pomaga nekdanji ukrajinski biatlonki. Zdaj je namreč slednja v 6. mesecu nosečnosti, biva na Pokljuki, zaradi vsega stresa je izgubila precej kilogramov, treba ji je urediti redne preglede in – kolikor je le mogoče – normalen vsakdan. Pa četudi daleč od nesrečne domovine ...