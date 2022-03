Poljaki iščejo novega trenerja, trnek vrgli proti slovitemu Avstrijcu

Poljskim smučarskim skakalcem v tej sezoni nikakor ne gre po željah. Za pričakovanji so zaostali tudi uvodni dan 27. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Vikersundu, na katerem so se že po prvem »polčasu« posamične tekme poslovili od možnosti za osvojitev katere od kolajn. Še najboljši je Jakub Wolny na 12. mestu, še dlje od vrha pa so Piotr Zyla (19.), Kamil Stoch (21.) in Pawel Wasek (29.).

Zato ni nič čudnega, da vodilni možje v poljski zvezi že iščejo novega selektorja, saj s češkim glavnim trenerjem Michalom Doležalom očitno niso več zadovoljni. Na tarčo so vzeli tudi Avstrijca Alexandra Pointnerja, ki je med letoma 2004 in 2014 popeljal svoje rojake do številnih uspehov.

Jakub Wolny kot najboljši Poljak po prvem dnevu na svetovnem prvenstvu v Vikersundu drži 12. mesto. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Imamo konstruktivne pogovore, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju,« je 51-letni strokovnjak iz Grieskirchna v Zgornji Avstriji potrdil, da se z odgovornimi v poljskih smučarskih skokih resnično pogaja o morebitnem sodelovanju. Pointner velja za najuspešnejšega trenerja avstrijskih skakalcev, s katerimi je osvojil kar 32 kolajn na velikih tekmovanjih, od tega 17 zlatih. Za nameček je Thomasa Morgensterna in Gregorja Schlierenzauerja popeljal do štirih velikih kristalnih globusov.

Potem ko na avstrijski zvezi z njim po sezoni 2013/14 niso podaljšali pogodbe, je med letoma 2015 in 2017 bedel nad Bolgarom Vladimirjem Zografskim, v zadnjih letih pa je svoje mnenje in znanje delil kot kolumnist in strokovni komentator.