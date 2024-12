Poljaki zelo čustveni in vzneseni navijači

V nadaljevanju preberite:

Nik Zupančič, nekoč vrsto let reprezentant, je med najuglednejšimi slovenskimi hokejskimi trenerji. V zadnjh letih se je predvsem uveljavil na poljski hokejski sceni, z moštvom, iz Ošwiecima je doživel tudi ligo prvakov. Kakšne vtise si je nabral med elito stare celine, kako so to spremljali navijači? Kako doživlja poljsko pripadnost športnikom? Se bo vrnil v Slovenijo? In kako je z njegovim znanjem poljskega jezika?