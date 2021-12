Pri Ronaldovih je bilo pestro, Roglič na tekaških smučeh

»​Letos so beli prazniki. Vesel božič vsem vam. Ne pozabite na stvari, ki so v življenju res pomembne, nasmejte se vsakemu dnevu, ki vam je podarjen,« je objavil slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki je užival na tekaških smučeh.

Iz Val Gardene se je oglasil slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić z družino s klasičnim italijanskim voščilom za božič.

Smučarski skakalec Cene Prevc, ki bo v novo leto skočil na novoletni turneji, je s partnerico Julijo Patricijo zapisal: »Vsem želim miren božič v družbi ljudi, ki jih imate najraje!«

​

Tina Maze je sledilcem voščila v slovenščini in italijanščini.

​

Vesel in srečen božič je v angleščini zapisal še en legendarni smučar Jure Košir, tokrat v vlogi jelenčka.

»Polnega srca želim vsem srečen božič! #blagoslovljen,« je ob fotografiji družine, s partnerico Georgino Rodriguez in otroki je bil oblečen v božične pižame, pripisal Cristiano Ronaldo.

Njegov nekdanji soigralec iz vrst Manchester Uniteda, Patrice Evra, je bil pričakovano med najizvirnejšimi. Instagram je celo pozval, da naj mu blokira račun.

Precej bolj družinski je bil David Beckham, ki je bil kratek in jedrnat.

Tudi Mohamed Salah je v Liverpoolu za skupno fotografijo zbral družinske člane.

V svojem slogu, z iztegnjenim sredincem, pa je v praznični čas vstopil Zlatan Ibrahimović.