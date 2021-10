Prireditelji razkrili podobo kolajn: led, sneg in snežinke

Najboljši zimski športniki bodo na OI na Kitajskem naslednje leto dobili kolajne, ki bodo simbolizirale tudi dvojno vlogo Pekinga kot olimpijskega mesta. Kolajne so poimenovali Tong Xin, kar pomeni skupaj kot eno. Razkrili so jih na slovesnosti z imenom Združeni v skupno prihodnost, ki je bila del dogajanja ob okrogli številki 100 dni do začetka iger.

Kolajne so sestavljene iz petih krogov, na ta način so spomnili na tradicionalne kitajske obeske iz žada. Prireditelji pa dodajajo, da je pet krogov seveda tudi simboličen prikaz olimpijskega duha, ki naj združuje ljudi po vsem svetu.

Kitajski prireditelji so, kot je sporočil organizacijski komite iger Bocog, pri snovanju podobe kolajn zadržali klasiko in se držali načela o preprostem oblikovanju. Za zgled pa so vzeli tudi podobo kolajn poletnih iger v Pekingu leta 2008 in na ta način poudarili, da bo to mesto kot prvo doslej gostilo tako zimske kot poletne OI.

Na sprednji stani kolajn sta vgravirana olimpijski simbol petih krogov ter napis v angleščini XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, v krogih pa so vzorci z zimskimi podobami ledu, snega in snežink. Na drugi strani pa je v središču logotip iger v Pekingu, uradno polno ime iger v kitajskih pismenkah ter na enem od zunanjih krogov še angleški naziv športne discipline, za katero bo posamezna kolajna namenjena.