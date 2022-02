Projekt, ki pije vodo

V nadaljevanju preberite:

Dajmo nekaj o poštenih izhodiščih, ki imajo v slovenskih razmerah tu precej drugačno logiko kot v drugih panogah in na drugih področjih. Prvo deset­letje samostojne države je, s podlago dobrega desetletja iz nekoč širše skupnosti, minilo v prepričevanju in indoktrinaciji, da je »beli šport«, predvsem alpsko smučanje, tista stična točka, ki združuje Slovence in krepi njihovo samozavest. Smučarski skoki so bili debelo v senci junakov in junakinj belih strmin, a vseeno z močnim nacionalnim nabojem in predvsem resničnim športnim potencialom za vstop v svetovno skakalno elito.