Prvenec Švicarja, Slovenci daleč od vrha

Švicarji so navdušeni nad svojim uspešnim uvodom v novo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju, svoj lonček je tako zdaj pristavil še Mauro Caviezel v Val d'Iseru, kjer je bil v superveleslalomski preizkušnji najhitrejši in tako dosegel svojo prvo zmago na najvišji ravni doslej.



Najbolj sta se mu približala Norvežan Adrian Smiseth Sejersted (+0,10) in Avstrijec Christian Walder (0,54), slovensko moštvo hitrih disciplin pa je v slogu prejšnje sezone tudi na tej premieri vidno zaostalo za najboljšimi: Miha Hrobat je bil 20. (1¸22), Boštjan Kline 34. (2,01), Klemen Kosi 37. (2,10) in Martin Čater 43. (2,54).



Jutri ob 10.30 bo v Val d'Iseru še moški smuk.

