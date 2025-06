Norveški smučarski skakalci vendarle dobili novega glavnega trenerja

Vodstvo norveške smučarske zveze je razrešilo vprašanje svojega novega glavnega skakalnega trenerja. Vodenje reprezentance bo namesto Magnusa Breviga, ki so ga zaradi škandala s predelavo tekmovalnih dresov odpustili, prevzel Rune Velta, ki je nazadnje vodil švicarske skakalce.

»Zelo sem vesel, da je Rune sprejel to vlogo. Z njim smo našli pomembnega moža, ki bo skušal norveške smučarske skoke dvigniti na višjo raven. Za njim je solidna tekmovalna kariera, v zadnjih dveh letih pa je uspešno vodil švicarsko reprezentanco in si nabral dragocene izkušnje,« je sporočil športni direktor Jan-Erik Aalbu.

Rune Velta je novi glavni trener norveške reprezentance v smučarskih skokih. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Velta je z vodstvom norveške zveze podpisal enoletno pogodbo, ob nalogah glavnega trenerja pa bo zadolžen tudi za vsakodnevni trening v Oslu, kjer je pred odhodom v Švico že bedel nad mladimi skakalci. »Vesel sem že, da se bo vse skupaj začelo zares. V novi sezoni bodo naš glavni cilj olimpijske igre, poleg tega bo pozimi tudi svetovno prvenstvo v smučarskih poletih,« je 35-letni Norvežan razkril velika vrhunca sezone 2025/26.

Pred dvema tednoma je Velta, ki ga je – mimogrede – kot selektor švicarske reprezentance nasledil Bine Norčič, skupaj z Roarjem Ljøkelsøyem in Andersom Fannemelom že vodil pripravljalni tabor Norvežanov, na katerem so bili od skakalcev Marius Lindvik, Kristoffer Eriksen Sundal, Benjamin Østvold in Fredrik Villumstad.