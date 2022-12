Razvoziti še zadnji sneg, potem se čaka le še začetek

Biatlonska karavana se prvič po februarju 2021 in svetovnem prvenstvu vrača na Pokljuko. Od 5. do 8. januarja se bodo tekmovalke in tekmovalci pomerili v obeh šprintih, zasledovanjih ter v mešanih parih in mešanih štafetah z točke svetovnega pokala. Prizorišče je dva tedna pred tekmo v grobem že urejeno. »Ta vikend bomo razvozili še zadnji sneg. Veseli smo, da vreme ne bo odločilno več vplivalo na tekmo in s tem je vse urejeno,« je na novinarski konferenci povedal predsednik organizacijskega odbora Jelko Kacin in izrazil prepričanje, da bo ekipa na Pokljuki tudi s pomočjo slovenske vojske in prostovoljcev iz bližnjih občin dobro in pravočasno opravila vse naloge, ki še čakajo. »Z dosedanjim potekom smo zelo zadovoljni.«

Letos naj bi na Pokljuki nastopilo okrog 280 tekmovalcev iz približno 25 držav, prijave še niso povsem zaključene, ekipe imajo s seboj še več kot 300 spremljevalcev. Naloge pri pripravi prizorišča zato niso majhen zalogaj. »A letos smo ob 30. obletnici svetovnega pokala na Pokljuki zelo motivirani. Večja dela bodo končana v petek, da bo večina pokljuških delavcev v miru preživela božične praznike,« pravi Kacin. Svetovni pokal na Pokljuki pa bo širši projekt od tekmovanj med 5. in 8. januarjem. Že tri dni prej se bodo začeli prvi treningi. Bogat bo tudi spremljevalni program. V četrtek bo Pokljuka gostila tradicionalna akcijo Zavarovalnice Triglav, ki bo vnovič omogočila ogled tekme približno 3000 otrokom. Zabavala jih bo skupin BQL.

Domači tabor veliko pričakuje od Anamarije Lampič. FOTO: Črt Piksi

V petek in soboto bodo za zabavo poskrbeli Veseli Begunjčani, v nedeljo pa je na sporedu spet družinski dan, mlade in stare pa bodo zabavali Čuki, za uporabnike vlakov Slovenskih železnic pa je urejen brezplačen avtobusni prevoz. Veselo bo tudi na Bledu, kjer so do 8. januarja podaljšali novoletno dogajanje na promenadi, je povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja Tim Farčnik. Na Pokljuki bo še nekaj sprememb. Že 2. januarja bo zaprta cesta od odcepa proti Sport hotelu, med tekmovanji pa že na odcepu ceste pri Gorjušah. Prireditelji zato opozarjajo na avtobusne prevoze, ki so na voljo obiskovalcem. Želja je preusmeriti promet in delovati trajnostno.

Problematika divjega petelina

»Biatlon in delovanje centra gresta v pravo smer. Sodelovanje je zgledno. Vemo, da je center zelo privlačen za obiskovalce. A prav ti obiskovalci ustvarjajo velik pritisk na naravno okolje in v zvezi s tem smo izvedli vrsto ukrepov, s katerimi želimo najti sobivanje,« pa je dodal Andrej Arih iz Triglavskega narodnega parka. Ta je opozoril predvsem na problematiko divjega petelina, ki ima svoj življenjski prostor v neposredni bližini centra. Arih je predstavil še vrsto ciljev, ki jih želi Triglavski narodni park na območju Rudnega polja izvesti tudi z biatlonskimi delavci, da se najde čim boljše rešitve za najbolj občutljiva območja in vprašanja. Ena velikih želja v TNP je uporaba javnega prevoza za obisk Pokljuke tako pozimi kot poleti.

V organizacijskem odboru posebej veliko pričakujejo od slovenske ekipe, ki naj bi privabila tudi gledalce. Glavno orožje je še vedno Jakov Fak, sledi vrsta mladih, ki so pokazali izjemen napredek, v ženski konkurenci pa je pravi preskok naredila Polona Klemenčič, velika pričakovanja pa so usmerjena v novinko v biatlonskih vrstah Anamarijo Lampič.