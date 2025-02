Risi za konec turnirja boljši od Italije

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi prijateljskega turnirja v poljskem Sosnowiecu premagala Italijo s 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Pomlajena slovenska reprezentanca je prvi dve tekmi proti Madžarski in gostiteljici Poljski izgubila z 1:3, a na koncu turnir sklenila na drugem mestu.

Slovenska izbrana vrsta je na turnirju na Poljskem igrala v precej spremenjeni zasedbi, saj je selektor Edo Terglav preizkusil mlajše igralce, ki bodo v prihodnosti nosili breme v izbrani vrsti. Kljub porazoma proti Madžarski in Poljski je bil selektor z deli dvobojev zelo zadovoljen, predvsem s pristopom svojih mladih varovancev.

Tokratni dvoboj so risi začeli udarno in po začetnem pritisku Italije v srednji tretjini ukradli plošček. Vso delo je pri tem opravil Mark Sever, ki je nato po lepi samostojni akciji že preigral italijanskega vratarja Damiana Claro, a ploščka ni uspel poriniti prek golove črte. Po zmedi pred vrati pa so si v gneči gol zabili kar Italijani sami.

V prvi tretjini sta si obe reprezentanci priigrali nekaj lepih priložnosti, Italijani pa so bili dvakrat neuspešni z igralcem več v polju. V drugi tretjini so bili podobno neuspešni Slovenci, ki so zapravili dva power-playa. V 38. minuti pa je Slovence rešil vratar Luka Kolin, ki je iz oči v oči ustavil dva poskusa Bryca Misleyja.

V zadnji tretjini so Italijani poskušali ogroziti razpoloženega Kolina, a se ta ni dal, na drugi strani pa so po pritisku na vratarja Claro in njegovi posledični napaki Slovenci v 52. minuti povišali vodstvo. Na pravem mestu se je znašel Rožle Bohinc.

Italijani so v zadnjih dobrih dveh minutah in pol na klop poklicali Claro, a je ostal Kolin ob nekaj njihovih poskusih nepremagan, za nameček pa so Slovenci v prazno mrežo zabili še tretji gol na tekmi, ko je bil nekoliko s strani uspešen Jaka Sodja.

Slovenija – Italija 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Ledena dvorana Sosnowiec, 120 gledalcev, sodniki Suski, Baca (glavna), Wiwatowski, Žak. Strelci: 1:0 Sever (Šturm, Beričič, 1.), 2:0 Bohinc (Lesničar, Sodja, 52.), 3:0 Sodja (59.); kazenske minute: Slovenija 6, Italija 10.

Zmaga na turnirju je pripadla Poljakom, ki so dobili vse tri tekme. V soboto so s 3:1 ugnali Madžarsko, Slovenija pa je zavoljo boljšega medsebojnega izkupička v krogu treh reprezentanc z eno zmago zasedla končno drugo mesto pred Madžarsko in Italijo.

»Odigrali smo res perfektno tekmo. Igralci so storili vse, kar smo se dogovorili. Obramba je naredila svoje, napad tudi in vsi so mi pomagali, da sem ohranil mrežo nedotaknjeno. Turnir smo končali na odličen način,« je dejal najboljši posameznik tekme Kolin.

»Začetek tekme je bil res odličen, podobno kot v petek, ko smo dali prvi gol. Italijanom nismo pustili, da bi razvili svojo igro. Brez ploščka smo bili dobri, nismo dopuščali drugih, tretjih priložnosti pred vrati. Malo več smo si upali s ploščkom in si priigrali več priložnosti ter dosegli tri gole za zasluženo zmago na zadnji tekmi turnirja,« pa je dodal selektor Terglav.

»Teden je bil zelo zanimiv, veliko je bilo novih fantov. Ekipa je res zelo mlada, odigrali pa smo tri težke tekme proti reprezentancam s precej več izkušenimi igralci. Videli smo, da smo na vsaki tekmi bolje opravljali male stvari. Seveda so bile tudi nekatere slabše, česar smo se zaradi mlade zasedbe zavedali. Želja je prava, vsako tekmo smo bili boljši. Pozitivno je za fante, da smo z zmago končali turnir,« je še o celotnem turnirju dejal Edo Terglav.