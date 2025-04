Rodmanovi Avstrijci nasmejani v Podmežakli

Na hokejskih Jesenicah je bilo vse pripravljeno za novo veliko predstavo železarjev v tej končnici alpske lige, a tokrat je 2300 navzočih, ki so poskrbeli za rekordni obisk te sezone v Podmežakli, ni dočakalo. Zmage so se na finalni tekmi št. 2 veselili hokejisti iz Zell am Seeja (4:0; 2:0, 1:0, 1:0 – Predan 1., Huard 20., 22., Rappold 59. EN) in tako izid v seriji izenačili na 1:1.

Seveda je med jeseniškimi privrženci uvodna zmaga železarjev na Solnograškem botrovala evforiji, hitreje, kot bi si kdorkoli v dvorani mislil, pa je sledila hladna prha. Gostujoče moštvo je namreč po pičlih 12 sekundah na tej drugi tekmi že vodilo z 1:0, gol je zabil Aljaž Predan, učenec mariborske hokejske šole in tudi edini slovenski hokejist pri moštvu iz Zell am Seeja. Slednjega sicer uspešno vodi Marcel Rodman, otrok Podmežakle, ta klub se je prvič doslej uvrstil v finale alpske lige. In sodeč po vsem videnem med sezono kot tudi organizaciji in proračunu mu tudi pripada favorizirana vloga za lovoriko.

Na tribunah se je zbralo več kot 2000 gledalcev. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na tej drugi tekmi je Zell am See že od uvodnih minut deloval bolj zbrano in zanesljivo kot v prvo doma, Jeseničani so se ob nenehni glasni podpori trudili po najboljših močeh, toda to dejansko ni bil njihov večer. Drugi gol so dobili v zadnji minuti uvodnega dela, mreža se jim je hitro zatresla tudi v drugi tretjini, sami pa tudi ob številčni prednosti v igri petih proti štirim niso odklenili vrat zanesljivega Maxa Zimmermanna. Piko na i so Avstrijci dodali z golom za končni izid v prazno domačo mrežo.

Zmaga gostov je bila tako povsem zaslužena, boj za naslov se zdaj začenja znova. Tekma št. 3 bo v četrtek na Solnograškem.