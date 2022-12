S 17. mestom postavila nov karierni mejnik

Slovenska biatlonka Polona Klemenčič je na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Hochfilznu osvojila 17. mesto v zasledovanju in dosegla novo najboljšo uvrstitev v karieri. Anamarija Lampič v skladu z načrtom stroke na tekmi ni nastopila. Klemenčičeva je pokazala verjetno najboljšo predstavo v življenju. Tekmo je začela na 43. mestu in z dvema strelskima ničlama pridobila 16 mest ter se zavihtela na 27. mesto.

Sledila sta dva kazenska kroga, na koncu pa še brezhiben zadnji del, s katerim se je tekmovalka kranjskega Triglava prebila celo na 17. mesto. Vprašanje je samo, kdaj bo sledila strelska ničla, ki bo pokazala realen domet mlade Gorenjke. Druga slovenska tekmovalka Živa Klemenčič je osvojila 46. mesto, v kazenski krog pa zavila trikrat. V nasprotju s pričakovanji pa na tekmi ni nastopila Anamarija Lampič, ki je na četrtkovem šprintu presenetljivo osvojila peto mesto.Trener Ricco Gross ima zanjo načrtovan proces pridruževanja eliti in se je kljub visoki uvrstitvi odločil, da Lampičeva tekmo izpusti, opravi kakovosten trening in se pripravi na nedeljsko štafeto.

Zmagala je Francozinja Julia Simon z eno strelsko napako. In tudi zmagovalni nastop Simonove je potrditev dobre forme Klemenčič, saj je bila tekmovalka Triglava v zadnjem krogu v smučini hitrejša od francoske šampionke. Odločitev o zmagovalki je padla na zadnjem streljanju. Švedinja Linn Persson je morala kar dvakrat v kazenski krog in nazadovala na šesto mesto. Pot do zmago je bila za Francozinjo s tem odprta. Za drugo mesto pa sta se popadli Ingrid Landmark Tandrevold iz Norveške in Čehinja Marketa Davidova. Na koncu sta zaostali 19,8 (1 kazenski krog) in 28,1 (2) sekunde, močnejša pa je bila Skandinavka.