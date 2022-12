Schuster: Zdaj ni več nobenega dvoma, Anže je slovenska št. 1

V nadaljevanju preberite:

Kdo je po besedah prirediteljev rešil tekmovanje za svetovni pokal v smučarskih skokih konec tedna v Titisee-Neustadtu, kateri slovenski skakalci in skakalke bodo branili naše barve na jugozahodu Nemčije, kako sta avstrijska strokovna komentatorja Andreas Goldberger in Werner Schuster v Ruki hvalila sijajnega Anžeta Laniška, zakaj so naši reprezentanti namesto na snegu v Planici zadnje treninge opravili na ledeni smučini in plastičnem doskočišču v Kranju, kakšne težave so imele Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc in Maja Vtič po vrnitvi iz Lillehammerja ...