Cilj prenove je jasen: omogočiti polete do 270 metrov

Ko je Domen Prevc konec marca v Planici poletel do novega svetovnega rekorda pri 254,5 metra, se je zdelo, da je letalnica bratov Gorišek dosegla svoj vrhunec. A v dolini pod Poncami nikoli ne spijo. Tisti rekordni polet ni bil konec, temveč šele začetek nove, drznejše vizije. Le nekaj mesecev kasneje so prizadevni planiški organizatorji dobili potrditev, na katero so čakali več let: Mednarodna smučarska zveza (FIS) je prižgala zeleno luč za pripravo dokumentacije za povečanje letalnice, ki bi lahko v prihodnosti omogočila polete vse do magične meje 270 metrov.

Pot do te odločitve ni bila preprosta. Kot je v pogovoru za STA pojasnil vodja planiškega centra Jelko Gros, so prvo pobudo za povečanje podali že pred dvema letoma, a je bila sprva zavrnjena. »Mislili smo, da se tukaj v Planici ne da več izboljšati rekordne znamke. Ampak je Domen nato konec marca pokazal, da se meje mogočega vedno da spremeniti,« je dejal Gros.

Vodja Planice Jelko Gros razkriva ambiciozne načrte za prihodnost smučarskih poletov. FOTO: Matej Družnik

Prav Prevčev rekordni polet, ki je bil izjemno dolg, a hkrati varen in ne previsok, je bil ključni argument v drugi, podrobnejši predstavitvi. Organizatorji so morali zagovarjati inovativno zasnovo radiusa letalnice, ki jo je vpeljal že Janez Gorišek. »Eni želijo velikega, Janez Gorišek pa je v svojem času inoviral poseben radius, ki res omogoča dolge polete, pri čemer skakalec ne dobi prevelike višine na koncu. In mi smo to morali zagovarjati,« je proces opisal Gros. Njihovi argumenti so bili letos končno uslišani, pred nekaj dnevi pa je spremembe potrdilo in »uzakonilo« tudi predsedstvo FIS.

Kaj to pomeni v praksi?

Zelena luč Mednarodne smučarske zveze dovoljuje povečanje mize za pet višinskih metrov. Čeprav se to morda ne sliši veliko, je praksa pokazala, da ima lahko takšna sprememba ogromen učinek. Pri prejšnji podobni povečavi se je dolžina poletov povečala s 239 na skoraj 255 metrov, torej za več kot 15 metrov. »To pomeni, da bi skakalci v Planici lahko poleteli vse do 270 metrov,« je optimističen Gros. Ta številka, ki se je še pred kratkim zdela kot znanstvena fantastika, bi Planico znova utrdila kot zibelko smučarskih poletov in absolutno središče tega športa.

Domen Prevc po rekordnemu poletu, ki je odprl vrata sanjam o še večji letalnici. FOTO: Jure Makovec/AFP

Kljub potrditvi s strani FIS pa pot do prvih gradbenih del ostaja dolga in polna izzivov. Planiške delavce zdaj čaka obsežno delo na pripravi projektov, ki jih mora prihodnje leto aprila potrditi še pododbor za izgradnjo skakalnic. Vzporedno s tem bodo stekli postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja in okoljskih soglasij, kar vključuje tudi dogovore z agencijo za vode zaradi potrebne ureditve hudournika.

Ključno vlogo pri vsem tem bo odigrala tudi država. Gros ostaja previden, a optimističen: »Računam, da se kaj večjega do spomladi ne bo zgodilo. Seveda se moramo pred tem še z vlado Republike Slovenije dogovoriti, da bo svojemu otroku, ker Planica je državna, pomagala, da še malo zraste«. Po njegovih pričakovanjih bi se gradnja lahko začela poleti 2026 ali leto kasneje.

Planica 2028 in luči za prihodnost

Celoten projekt ima tudi jasno postavljen končni cilj. »Idealno bi bilo, da se bi to vkomponiralo s svetovnim prvenstvom leta 2028. To je naša želja,« je razkril Gros. Prenovljena in povečana letalnica bi bila tako krona svetovnega prvenstva v poletih, ki bi ga gostila Planica. Poleg povečave letalnice obstajajo tudi želje po postavitvi reflektorjev, ki bi omogočili izvedbo tekem v poznih popoldanskih urah.

Sanje o 270 metrih so z odobritvijo Fisa postale korak bližje resničnosti. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

»Sploh zdaj, ko imamo v Planici tudi ženske, da lahko tekmo na letalnici zaključiš tudi nekje do 19. ure,« je še dodal Gros. Planica tako ne počiva na lovorikah svoje bogate zgodovine, ampak z odločnimi koraki že zre v prihodnost, v kateri se meje mogočega zdijo še dlje, kot smo si kdajkoli predstavljali.