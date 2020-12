Skakalci nadaljujejo z Robertom Hrgoto

Skakalne zdrahe zadnjega planiškega konca tedna so dobile svoj epilog: Gorazd Bertoncelj ne bo več trener slovenske reprezentance, Robert Hrgota, ki je vodil moštvo zadnji dan svetovnega prvenstva v poletih, bo do nadaljnjega še naprej opravljal vlogo glavnega trenerja, o usodi Timija Zajca, za katerega se je letošnja Planica ob sporu z vodilnimi predčasno končala, pa bo odločala disciplinska komisija pri zvezi. Zaenkrat je le jasno, da bo v prihajajočih dneh ostal doma ter tako ne bo odpotoval na naslednjo tekmo sezone v Švico, kjer bodo slovenske barve branili: Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Tilen Bartol, Rok Justin ter Peter, Domen in Cene Prevc.

Brez Eme v Ramsau

Najboljša slovenska smučarska skakalka Ema Klinec ne bo nastopila na petkovi uvodni tekmi svetovnega pokala to zimo v Ramsauu. Dvaindvajsetletna skakalka, ki je prve tekme po besedah trenerja Zorana Zupančiča pričakala odlično pripravljena, je v zadnjih dneh zbolela. Današnji test na novi koronavirus pa je bil pozitiven, je sporočil Zupančič.



Na uvodni tekmi sezone ženskih smučarskih skokov bodo tako našo reprezentanco zastopale Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Katra Komar, Jerneja Brecl ter Maja Vtič.

