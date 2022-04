Skakalke bi lahko že prihodnje leto poletele v Vikersundu

V prihodnji sezoni se bodo, kakor vse kaže, po zaletišču letalnice prvič spustile tudi najboljše smučarske skakalke. Tako so se po dolgi debati soglasno odločili člani pododbora pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS).

»Strinjali smo se, da vrata na letalnico odpremo tudi dekletom. Še vedno obstaja določena bojazen in zaskrbljenost glede varnosti, toda menimo, da je čas za to pravi. Želimo si, da dobijo tudi ženske priložnost za smučarske polete,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Smučarske skakalke naj bi prvič poletele prihodnje leto v Vikersundu, vendar ne v sklopu tekmovanja za svetovni pokal. Število deklet, ki bodo dobile priložnost, bo omejeno na petnajst. Po zaletišču norveške »pošasti« se bo lahko spustila najboljša petnajsterica v seštevku turneje Raw Air 2023, skakalke pa bodo morale biti stare najmanj 18 let.

A ta predlog morajo podpreti še člani komiteja za smučarske skoke pri FIS, ki se bodo sestali 9. maja.