Skakalni svet Prevčevega slovesa ni pozabil

Strokovnjaki, opremljevalci, prireditelji in poročevalci z dogodkov v nordijskih smučarskih panogah ter biatlonu so se v Švici zbrali na 45.srečanju Forum Nordicum. Kaj je bilo slišati o slovenskih prizoriščih? Koliko gledalcev pričakujejo na svetovnem prvenstvu v predolimpijski zimi? S čim se zdaj ukvarja naš nekdanji biatlonec Klemen Bauer in o čem je spregovoril v Švici? Kakšna nagrada je pripadla Siniši Uroševiču in kdo med Slovenci jo je doslej že dobil?