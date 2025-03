V posebni interaktivni grafiki prikazujemo gibanje najboljših smučarskih skakalcev v sezoni 2024/25 v kontekstu osvojenih denarnih nagrad. Z odličnimi skoki je doslej največ zaslužil avstrijski as Daniel Tschofenig, drugi je njegov rojak Jan Hörl, med vidnimi prejemniki pa so zasluženo pristali tudi trije izjemni slovenski tekmovalci Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc. Preverite gibanje najboljših v interaktivni grafiki.