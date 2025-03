Reportaža iz Planice: svetovni rekord se je po 14 letih vrnil tja, kamor spada

V nadaljevanju preberite:

»Vrh glave imam že tega dežja. Že od jutra lije kot iz škafa, pravzaprav vso tekmo,« je po sobotni ekipni preizkušnji smučarskih skakalcev na letalnici bratov Gorišek zmajeval z glavo eden on mnogih premočenih navijačev, ki so se kljub slabi vremenski napovedi odpravili v Planico. Ko se je malo pomiril, je pripomnil, da se je vseeno splačalo priti. Kot veliki privrženec slovenskih »orlov« se je namreč čutil dolžnega, da jih je prišel podpret kljub padavinam. Po dežju pa je v dolini pod Poncami posijalo sonce, in to dobesedno, nepozaben dan pa sta z dvojno slovensko zmago še polepšala Anže Lanišek in Domen Prevc, ki je vse po vrsti navdušil z novim svetovnim rekordom (254,5 m).

Omenjeni navijač verjetno v soboto ni bil edini, ki je razmišljal tako. V Kranjski Gori so se že navsezgodaj zbirali navijači, ki so se – oboroženi z zastavami in dežniki – odpravljali proti enemu od hotelov, od koder so se nato z organiziranim prevozom odpeljali v dolino pod Poncami. No, še preden so prikorakali do postajališča, so se mnogi od njih ustavili še v priljubljenem lokalu, v katerem kljub rani uri ni bilo več mogoče dobiti prostega sedeža. Na in za zdravje, je bilo večkrat slišati v mimohodu, nekateri so kljub hladnemu jutru gasili žejo z vrčkom piva. Več preberite v članku.