V najbolj norem scenariju ne bi upal pomisliti na kaj takšnega, očeta pekla vest

Ko že misliš, da je Planica spisala že vse najlepše pravljice, te zibelka smučarskih poletov še enkrat preseneti in doda novo zgodovinsko poglavje. Ob današnjem zmagovalcu Anžetu Lanišku je bil glavni junak tokratnega spektakla na letalnici bratov Gorišek tudi vnovič izjemni Domen Prevc, ki je v šampionskem slogu odjadral do novega svetovnega rekorda. Z 254,5 metra je za natanko meter izboljšal dovčerajšnjo najboljšo znamko Avstrijca Stefana Krafta iz Vikersunda 2017. "Na vrhu zaletišča sem bil vesel in sproščen. Rekel sem si, da se grem v zadnji polet igrat in da nimam ničesar za izgubiti. Potem ..." Preberite, kako sta slovenska junaka podoživela nepozaben dan v Planici.