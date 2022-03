Slovenci prepričljivo zmagali na znamenitem Holmenkollnu

Slovenska mešana ekipe v smučarskih skokih (tokrat v postavi Urša Bogataj, Lovro Kos, Nika Križnar in Timi Zajc) je zanesljivo zmagala na znamenitem Holmenkollnu. Z osmimi bolj ali manj vrhunskimi nastopi je zbrala 942,9 točke in kar za 75,2 točke preskočila drugouvrščeno Avstrijo, za katero so skakali Chiara Hölzl, Manuel Fettner, Marita Kramer in Stefan Kraft.

Na najnižjo stopnico odra za najboljše so se povzpeli Norvežani, ki so za vsega 0,8 točke izgubil dvoboj z našimi severnimi sosedi. Četrti so bili Japonci, peti Nemci, šesti Finci, sedmi Poljaki in osmi Kanadčani, ki so na nedavnih olimpijskih igrah v Pekingu oziroma Zhangjiakouju presenetili z bronasto kolajno – kajpak tudi po zaslugi številnih diskvalifikacij.

Urša Bogataj je že s prvim skokom napovedala zmago Slovenije. FOTO: Terje Bendiksby/AFP

Že po uvodni seriji s precejšnjo zalogo

Slovenci, ki so z uvodnimi štirimi skoki zbrali 473,7 točke, so imeli že po prvem »polčasu« 50,3 točke zaloge pred drugouvrščenimi Japonci. Na tretjem mestu so bili Avstrijci, ki so zaostajali že za 55 točk.

Na četrtem mestu so bili Norvežani (409,5 točke), peti so bili Nemci (406,9), šesti Kanadčani (282,7), sedmi Finci (280,1) in osmi Poljaki (278,8).

Jutri in v nedeljo bosta v Oslu še po dve posamični tekmi, s katerima se bo iztekla turneja Raw Air. Skakalke se bodo jutri za točke svetovnega pokala potegovale od 13. ure, v nedeljo pa od 19.15 naprej, skakalci pa se bodo jutri med seboj merili od 17., v nedeljo pa od 15.45 naprej.