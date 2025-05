Slovenci z odlično popotnico proti favoriziranim Kanadčanom

Slovenska hokejska reprezentanca je odigrala zadnjo prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine na Švedskem. V Uppsali je s 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) strla odpor izbrane vrste Kazahstana.

Kazahstanci so dvoboj začeli bolje in v drugi tretjini prešli v vodstvo, na polovici tekme pa so prednost podvojili. Toda izbranci selektorja Eda Terglava so se vrnili v igro, še v drugi tretjini je znižal Filip Sitar, v 44. minuti pa je izenačil Matic Török. V zadnji tretjini je nato Rok Kapel poskrbel za prvo vodstvo Slovenije, ki je na koncu pomenilo tudi zmago, saj tekmeci kljub poskusu s šestimi igralci v polju ob koncu niso več zadeli.

»Začetek ni bil takšen, kakršnega smo si ga želeli. Kazahstanci znajo igrati hiter in dinamičen hokej, tako da smo imeli malo težav. Potem smo vzpostavili ravnotežje, druga tretjina je že pokazala obrise, da smo nevarni. Prišli smo nazaj, v tretji pa smo pokazali pravi značaj. Po enostavni in hitri igri smo izkoristili svoje priložnosti. Smo zadovoljni, predvsem s pristopom. To je bila dobra generalka pred začetkom prvenstva,« je dejal pomočnik selektorja Andrej Tavželj in pristavil: »Predvsem so fantje dobili samozavest in samozaupanje, da smo na pravi poti. Ekipa raste, čuti se prava energija, to pa je prava popotnica za prvo tekmo.«

»Super smo se vrnili v igro, na začetku smo bili slabši, a predvsem v drugih desetih minutah druge tretjine in v zadnji tretjini smo bili boljši. Na koncu smo zasluženo zmagali,« pa je ocenil Sitar.

Tri zmage, dva poraza S tekmo v Uppsali se je končal sklop pripravljalnih tekem pred svetovnim prvenstvom. Slovenci so jih odigrali pet, za uvod premagali Italijo s 4:2, doma s Poljsko izgubili z 1:2, na drugi domači tekmi v Mariboru klonili še z Dansko z 2:5, v petek pa so v gosteh s 4:2 premagali Madžarsko, tudi udeleženko elitnega SP.

Slovenija bo uvodni del SP igrala v predtekmovalni skupini A v Stockholmu, tekmeci pa bodo Avstrija, Finska, Francija, Latvija, Kanada, Slovaška in Švedska. V skupini B v Herningu na Danskem pa bodo ob gostiteljih še Madžari, Kazahstanci, Čehi, Nemci, Norvežani, Švicarji in Američani.

Slovence prva tekma čaka v soboto ob 12.20 s Kanadčani, druga pa dan pozneje ob enakem času s Slovaki.