Risi želijo preživeti v elitni divjini

Pomlad je čas za spomladanske športe, ki potekajo pod milim nebom, kot so nogomet, kolesarstvo, atletika. Toda maja bo tudi veliko tekmovanje v enem od zimskih športov in v petem koledarskem mesecu bo prevladoval ne ravno sneg, temveč led. Od 9. do 25. maja bo namreč v švedskem Stockholmu in danskem Herningu svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu, kamor se je po lanskem domovanju v drugoligaški konkurenci ponovno prebila tudi slovenska izbrana vrsta. Več preberite v članku.