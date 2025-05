V nadaljevanju preberite:

Kanadčani so jezni – predvsem zaradi politične in gospodarske vojne predsednika južne sosede proti njim. To so na svoji koži občutili tudi hokejisti Los Angeles Kings, kot kapetan jih vodi Anže Kopitar, ki so v prvem krogu končnice hokejske lige NHL skupno z 2:4 v zmagah izpadli proti Edmonton Oilers. Več preberite v članku.