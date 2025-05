Anže ni presenetil, zdaj je na vrsti novi val risov

V nadaljevanju preberite:

Do prvega nastopa slovenske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu je še pet dni. Včeraj je moštvo selektorja Eda Terglava pripotovalo na Švedsko, kjer bo danes ob 17.40 proti Kazahstanu igralo zadnjo pripravljalno tekmo. Kako je bilo glede odločitve našega vodilnega asa Anžeta Kopitarja? Kako to, da bo v Stockholm prišel njegov oče Matjaž? Zakaj je bil selektor zadovoljen z videnim v Budimpešti? Kje sta si podobni zgodbi novih vratarjev Slovenije in Avstrije?