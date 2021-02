Slovenci zapustili Rusijo z desetim mestom

Žan Košir je bil 10. na paralelnem slalomu za svetovni pokal v deskanju na snegu v ruskem zimskošportnem središču Banoje pod južnim Uralom, izpadel je v osmini finala. Najboljši je bil tako kot na sobotnem paralelnem veleslalomu domačin Dmitrij Loginov, ki je dobil tudi slalomske kvalifikacije, v finalu pa je bol boljši od rojaka Stepana Naumova.



Tudi tretji je bil Rus Andrej Soboljev. V ženski konkurenci je slavila Švicarka Julia Zogg, svetovna prvakinja leta 2019. Rok Marguč je na 24. mestu končal v kvalifikacijah in se ni uvrstil v izločilne boje, Tim Mastnak pa je ostal brez uvrstitve. Košir je bil v kvalifikacijah, ki so jih morali tako kot potem izločilne boje za nekaj ur prestaviti zaradi premočnega vetra, deveti.

Konec nastopov v Rusiji

Košir se je v osmini finala pomeril z Avstrijcem Fabianom Obmannom in že takoj na začetku tekme na rdeči progi napravil napako. Avstrijec ga je na cilju ugnal za 1,15 sekunde, četudi se je slovenski predstavnik trudil, da bi velik zaostanek nadoknadil. S tem so se končali slovenski nastopi na tem tekmovanju v Rusiji. Tim Mastnak je bil 13. na sobotnem paralelnem veleslalomu in je končal po osmini finala. Žan Košir je bil 19., Rok Marguč pa 34.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: