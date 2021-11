Pri Dobovcu mešanih občutkov po turnirju lige prvakov v Podčetrtku

Slovenski futsal drži korak z Evropo. O tem smo se vnovič prepričali minule dni, ko je državni prvak FK Dobovec v Podčetrtku zgledno gostil eno od osmih skupin glavnega dela lige prvakov, za nameček pa se je še petič zapored, torej vsakič, ko je sodeloval, prebil med najboljših 16 ekip Evrope.

Tokrat je bila za to dovolj že ena zmaga, Dobovec je prvi dan turnirja premagal kazahstansko ekipo MFC Atyrau (2:1), potem pa v zadnjih minutah zapravil zmago proti Francozom (4:5 za ACCS), na koncu pa visoko klonil z evropskim klubskim prvakom, portugalskim Sportingom (1:5). Dobovec je prvič v tej fazi tekmovanja izgubil dve tekmi, a je treba dodati nekaj tudi v njegov bran: skupina v Podčetrtku je bila izjemno kakovostna, za nameček je Dobovec med turnirjem ostal brez dveh nosilcev – poškodovala sta se Rok Mordej in Žiga Čeh. Zavoljo dobrih rezultatov prejšnjih sezon, Dobovec je 7. na zadnji Uefini lestvici, se konkurenca še toliko pozorneje pripravi na slovensko moštvo.

Ne gre pa pozabiti: vse tri ekipe, tekmeci Dobovca, se s futsalom ukvarjajo poklicno, v Dobovcu ne, a zato v slovenskem taboru nič manj profesionalno in srčno. V luči tega gre razumeti tudi trenerja Kujtima Morine, ki od 2017. vodi slovenskega prvaka.

»Po turnirju so občutki mešani. Dvakrat smo bili poraženi. To ni dobro, a je hkrati vzpodbuda, da popravimo igro v obrambi, s katero na tem turnirju nisem zadovoljen, z napadom pač. A ne glede na vse: igrali smo v zahtevni skupini, v kateri so bile ekipe, ki sodijo med evropsko elito. Ne pozabimo: petič zapored smo med 16 najboljšimi moštvi Evrope, osnovni cilj smo dosegli, to je lep rezultat in priznanje za slovenski (klubski) futsal. A kot sem rekel: doživeli smo dva poraza, jaz pa sem trener, ki se hranim z zmagami,« je potegnil črto Kujtim Morina, hrvaški strateg na klopi Dobovca.

»Cilj smo uresničili! Smo med najboljših 16 ekip v Evropi. Vedeli smo, da nas čaka težko delo. Glede na raven, ki smo jo imeli, smo dobili izredno zahtevno skupino, kar na nivoju elitnega dela lige prvakov. A če potegnemo črto, smo nastopili uspešno. Svoje so dodale tudi poškodbe, proti Sportingu smo ostali še brez Žige Čeha,« je nastop v Podčetrtku ocenil kapetan Rok Mordej, ki bo moral zaradi natrgane mišice počivati teden dni.

Danes bo jasno, kako resna je poškodba Žige Čeha. »Želim si, da bi iz tega turnirja potegnili pozitivne stvari. Ena zmaga je bila dovolj za napredovanje. Smo pa si tudi proti francoski ekipi želeli vsaj točko. A ko pogledam na vrstni red skupine, je kar pošten,« je sklenil Kristjan Čujec, ki je na turnirju dosegel tri gole.

Kako naprej? »Pred nami je pomemben mesec, v katerem želimo narediti miniciklus. Želim si, da bi popravili igro v obrambi. Izkazalo se je, da nam ne ustrezajo ekipe, ki gojijo atipičen futsal in so tekaško zelo močne, v napadu pa igrajo po sistemu 4-0. Nismo jih dobro pokrivali, vse skupaj se je dogajalo ob veliki hitrosti, puščali smo jim preveč prostora, tudi za situacije 1 na 1. Prav te pomanjkljivosti bi radi popravili,« je povedal Morina, ki pozorno čaka žreb, ki bo jutri popoldne. »Posebnih želja nimamo. Mi je pa jasno, da bomo iz prvega bobna dobili enega od velikanov: Barcelono, Sporting, Benfico ali Kairat,« je še navrgel trener Dobovca.