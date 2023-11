Slovenke po slabem začetku vendarle ujele deseterico

Zmago na današnji štafetni preizkušnji (4x6 km) v Östersundu so slavile norveške biatlonke Marthe Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Knotten in Ingrid Landmark Tandrevold, ki so v skandinavskem obračunu za prvo mesto s časom 1;18:48 (0+9) za 41,6 sekunde prehitele drugouvrščene Švedinje (1+9). Na tretjem mestu so z zaostankom 47,9 sekunde pristale Nemke (0+4).

Tik pod zmagovalnim odrom so končale Švicarke (+ 2:19,9), pete so bile Francozinje (2:23,4), šeste Čehinje (+ 2:47,9), sedme Avstrijke (+ 3:31,2), osme Italijanke (+ 4:56,9) in devete Poljakinje (+ 5:13,0).

Slovenke (v postavi Živa Klemenčič, Polona Klemenčič, Lena Repinc in Anamarija Lampič), ki so začele zelo slabo in hitro zaostale za najboljšimi, so si po boljšem nadaljevanju na koncu pritekle in pristreljale deseto mesto. Za norveškimi zmagovalkami so zaostale za 5:37,1 minute (4+7).

Jutri bo na sporedu še moška štafetna preizkušnja, začela pa se bo ob 15.15.