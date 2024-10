Tina Maze si kot mama zagotovo zasluži kolajno

V nadaljevanju preberite:

Dober teden pred začetkom nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju smo se pogovarjali z izjemnm športnim trenerjem Andreo Massijem. Poletno obdobje je preživel tudi kot trener Andreje Slokar, ki se želi vrniti na nekdanjo raven, torej v svetovni vrh. Kot vedno je bil zelo zanimiv sogovornik in nam razkril marsikaj o načrtih vrnitve med najboljše naše smučarke iz Ajdovščine. Zakaj ne mara primerjav med Tino in Andrejo? Kako bo usklajeval družinsko življenje in vrnitev v vrhunski šport? Ter kaj si misli o Smučarski zvezi Slovenije ter na splošno slovenskih uspehih v športu?