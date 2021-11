Slovenske skakalke že v kvalifikacijah pokazale ekipno moč

Na prvo tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal, ki bo jutri v Nižnem Tagilu (z začetkom ob 15.30 po srednjeevropskem času), so se zanesljivo uvrstile vse Slovenke. V kvalifikacijah so zapustile zelo dober ekipni vtis, najboljša med vsemi pa je bila Avstrijka Marita Kramer.

Kramerjeva je pristala pri 96 metrih, s čimer je za tri metre preskočila drugouvrščeno japonsko zvezdnico Saro Takanaši. Na tretjem mestu je pristala Nemka Katharina Althaus (89 m), ki je le za 0,8 točke ugnala najvišje uvrščeno Slovenko Uršo Bogataj. Za skupno zmagovalko letošnje velike nagrade so se med petim in sedmim mestom druga za drugo zvrstile tri njene reprezentančne kolegice: Nika Križnar (87,5 m), Ema Klinec (88 m) in Jerneja Brecl (88 m)

Novinka Nika Prevc je zelo uspešno opravila s svojim ognjenim krstom in s 84 metri pristala na dvanajstem mestu, na jutrišnjo tekmo pa se je zanesljivo prebila tudi Špela Rogelj, ki je zasedla 17. mesto.