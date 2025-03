Slovenski deskarji brez presežka

Slovenski deskarji na snegu na zadnji posamični tekmi svetovnega pokala, paralelnem slalomu v nemškem Winterbergu, niso postregli s presežkom. V izločilne boje sta se uvrstila Tim Mastnak in Gloria Kotnik, a oba izgubila že prvi dvoboj, obračun osmine finala, tako da sta se morala zadovoljiti s 14. oziroma 11. mestom.

Oba sta ti mesti zasedala že po kvalifikacijah, Mastnaka je nato za 21 stotink sekunde premagal slalomski specialist, Avstrijec Arvin Auner, Kotnik pa v dvoboju z Avstrijko Sabine Payer ni prišla do cilja.

Mastnak je imel celo teoretične možnosti, da se v svetovnem pokalu prebije na tretje mesto, a bi moral za to biti povsem pri vrhu in imeti nekaj sreče tudi z rezultati konkurentov. Ker ni bil, je na koncu v pokalu s 537 točkami zasedel sedmo mesto, za tretjim je zaostal 57 točk.

Prepočasna za izločilne boje sta bila tokrat Žan Košir in Rok Marguč. Košir je imel po seštevku časov rdeče in modre proge 25. čas, zaostal je 2,36 sekunde, medtem ko je Marguč zasedel 32. mesto z zaostankom 2,59 sekunde.

Na zadnji tekmi svetovnega pokal in tudi zadnji pred svetovnim prvenstvom sta v finalu nastopila oba, ki sta bila pred tem boljša od Slovencev, Auner je obračun s presenetljivim zmagovalcem, rojakom Matthäusom Pinkom izgubil, Payerjeva pa je bila za pet stotink sekunde boljša od Nemke Ramone Hofmeister. Tretje mesto sta zasedla Čehinja Zuzana Maderova in Italijan Maurizio Bormolini.

Slednji je dobitnik kristalnega globusa za skupno zmago, na drugem in tretjem mestu pa sta Avstrijec Andreas Prommegger in Italijan Daniele Bagozza. Košir je končal na 19. (322), Marguč pa na 34. mestu (63.).

Pri ženskah je najboljša Japonka Cubaki Miki, druga je Hofmeisterjeva in tretja Payerjeva. Gloria Kotnik je bila 14. Dobitnika slalomskega globusa sta Auner in Mikijeva. V nedeljo bo v Winterbergu še ekipna tekma, na kateri sta lani Košir in Kotnikova zasedla drugo mesto.