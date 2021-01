Slovenski orli se od Bischofshofna poslavljajo s črno piko

Kamil Stoch se je takole veselil že svojega tretjega »zlatega orla«. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

20.000

švicarskih frankov (18.500 evrov) si je s skupno zmago na novoletni turneji priskakal Kamil Stoch.

Kamil Stoch je danes za 20,3 točke preskočil Mariusa Lindvika.

Peter Prevc je šestič novoletno turnejo končal med deseterico.

Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval v Titisee-Neustadtu.

Dober začetek, slab konec

Rezultati tekme za svetovni pokal v Bischofshofnu (HS-142):

1. Stoch (Pol) 300,7 (139, 140), 2. Lindvik (Nor) 280,4 (137, 140.5), 3. Geiger (Nem) 277,3 (138, 133.5), 4. Kraft (Avs) 275,9 (132, 137), 5. Johansson (Nor) 274,8 (130.5, 139), 6. Hayböck (Avs) 274,6 (133.5, 137.5), 12. P. Prevc (132.5, 133.5) in Granerud (Nor) (133, 134) po 268,1, 15. Kubacki (Pol) 263,1 (132, 131.5), 27. Jelar 228,4 (125, 122.5), 31. Bartol 113,1 (122.5), 38. D. Prevc (vsi Slo) 105,3 (119).



Peter Prevc je v Bischofshofnu poletel do 12. mesta, v seštevku novoletne turneje pa je končal kot deveti. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (11/28):

1. Granerud (Nor) 768, 2. Eisenbichler (Nem) 584, 3. Stoch 508, 4. Kubacki 397, 5. Zyla (vsi Pol) 394, 6. Geiger (Nem) 361, 7. Lanišek 350, 17. Pavlovčič 137, 18. P. Prevc 134, 27. Jelar 82, 39. C. Prevc 48, 40. Zajc 43, 41. D. Prevc 37, 50. Semenič in Bartol (vsi Slo) po 17.

Ljubljana – Že v uvodni seriji tekme v Bischofshofnu, v kateri je z izvrstnim skokom (139 m) povečal zalogo pred zasledovalci, jerazrešil dvome o zmagovalcu 69. novoletne turneje. V finalu je poljski šampion z novim najboljšim nastopom (140 m), za katerega je dvakrat prejel najvišjo oceno (20,0), le potrdil svojo prevlado in zasluženo osvojil tretjega »zlatega orla« po letih 2017 in 2018.»To je naslednje veliko priznanje zame in za celotno ekipo, ki se je predstavila v čudoviti luči. Izjemno sem hvaležen vsem, ki so mi pomagali do uspeha,« je žarel od sreče Stoch, potem ko je slavil drugo zaporedno zmago in skupno 38. v svetovnem pokalu, s katero se je utrdil na četrtem mestu večne lestvice. Zdaj ga le še ena loči od slovitega rojaka(39), na vrhu pa kraljujeta Avstrijec(53) in Finec(46).S tretjim »zlatim orlom« se je po številu lovorik na znamenitem tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji izenačil z Norvežanomin Nemcem, več skupnih zmag sta na novoletni turneji dosegla le Finec(5) in Nemec(4). Z novim podvigom je 33-letni Poljak potrdil, da je najboljši skakalec zadnjega desetletja.Med slavjem se je spomnil tudi šoka iz Oberstdorfa, ko so nemški prireditelji po prvotnem pozitivnem testuna covid-19 prižgali Poljakom rdečo luč za nastop v kvalifikacijah. Toda po nadaljnjih negativnih vzorcih rdeče-belih »orlov« in pritisku vplivnih ljudi iz domovine z ministrom za športna čelu so jim le dovolili nastopiti na tekmi.Očitno je to izbrance selektorjaše dodatno podžgalo, saj so v svojo korist odločili kar tri tekme na turneji; po Garmisch-Partenkirchnu, kjer je z rekordom skakalnice zmagal, je poljska himna po Stochovi zaslugi zadonela še v Innsbrucku in Bischofshofnu. »Od uvodne postaje v Oberstdorfu smo bili pod stresom, zato nam je zdaj odleglo, da se je tako dobro izšlo,« je še dejal zvezdnik iz Zakopanov, ki sta mu družbo na odru za najboljše delala Norvežanin Nemec, v seštevku turneje pa Geiger in Kubacki.Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je po neuspehu v Innsbrucku sprožil ostre puščice proti Stochu, češ da ima boljše razmere, dobre rezultate, ne pa skokov, je s pomočjo svojega avstrijskega trenerja, ki mu je v uvodni seriji znižal zaletišče, tvegal in – izgubil. Na koncu je nosilec rumene majice celo zdrsnil z zmagovalnega odra.Z grenkim priokusom Solnograško zapuščajo slovenski skakalci. Kolikor toliko zadovoljen je lahko le, ki je z Granerudom v Bischofshofnu delil 12. mesto (po prvem »polčasu« je bil še osmi), v točkovanju turneje pa je kot naš najvišje uvrščeni reprezentant napredoval na deveto. Kot prvi mu je čestital nesrečni, ki je po kvalifikacijskem spodrsljaju spremljal veliki finale zgolj kot gledalec in v seštevku tekmovanja z visokega šestega mesta nazadoval na 23.»Po prvi seriji je kazalo malo bolje, na žalost pa se mi je nato prikradla napaka pri drugem skoku, zaradi česar je odlična uvrstitev odletela po zraku. Tega mi je malce žal, toda glavo gor, treniramo naprej,« je povedal najstarejši od bratov Prevc, ob katerem je slovenske barve v današnji drugi seriji zastopal le še(27.).(31.) in(38.) sta namreč ostala brez točk.»Novoletna turneja je za nami, do Innsbrucka je bila vrhunska, Bischofshofen pa je žal črna pika, ki nas je stala treh (skupnih) uvrstitev med petnajsterico, dveh med deseterico in morda ene med peterico ali še višje,« je zapravljeno priložnost obžaloval glavni trener naše reprezentance, ki se bo že jutri s svojimi izbranci odpeljal proti Titisee-Neustadtu, kjer se bo konec tedna nadaljevala sezona svetovnega pokala.