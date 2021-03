Smučarski poleti so po sedmih letih skomin postali dejstvo

V nadaljevanu preberite:

Mednarodne okoliščine za Teden smuških poletov v Planici so bile poldrugo leto po začetku 2. svetovne vojne zares nenavadne. Prireditelji so pač izkoriščali vse manj prepričljivo nevtralnost Kraljevine Jugoslavije do vojskujočih se strani. Iz velike časovne oddaljenosti si je dandanes težko predstavljati, v kakšnih zapletenih mednarodnih razmerah so se odvijale priprave na zadnjo prireditev v smučarskih poletih pred izbruhom vojne pri nas. Iztekla se je natanko pet tednov, preden je nacistična Nemčija na cvetno nedeljo, 6. aprila 1941, skupaj s svojimi zavezniki brez vojne napovedi napadla uporno Kraljevino Jugoslavijo, ki se je z državnim udarom vojske umaknila iz trojnega pakta.