Tudi Nika Prevc je morala skočiti v vetrovni loteriji

Najboljše smučarske skakalke so izpustile kvalifikacije za tekmo svetovnega pokala v Willingenu oziroma jih organizatorji niso izpeljali do konca zaradi izjemno spremenljivih vetrovnih razmer v tem nemškem skakalnem središču.

Prvo serijo so izpeljali neposredno, pripadla pa je Norvežanki Anni Odini Stroem, ki je skočila kar 139 metrov. Najboljša Slovenka je bila Nika Prevc s 121 metri, tudi Nika je morala skočiti v vetrovni loteriji in z nižjega zaletišča kot skakalke, ki so skočile najdlje.

Izidi prve serije: 1. Anna Odine Stroem (Nor; 139 m; 120,6 točke), 2. Eirin Maria Kvandal (Nor; 137 m; 120,3 točke), 3. Jacqueline Seifriedsberger (Avs; 137,5 m; 116,3 točke), 6. Nika Prevc (121 m; 104,1 točke), 11. Ema Klinec (124 m; 96,9 točke), 29. Taja Bodlaj (106,5 m; 55,1 točke). Več sledi.